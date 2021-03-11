Пандемия выявила зависимость уральских застройщиков от иностранной рабочей силы

Сфера строительства в Свердловской области является одним из лидеров по количеству открытых вакансий. В прошлом году она уступила по этому показателю только сфере торговли. Фото: Алексей Кунилов

В Минстрое РФ заявили о дефиците рабочих на стройках. Основной причиной этого называют коронавирусные ограничения на въезд мигрантов в Россию. Есть ли такая проблема в Свердловской области и как это скажется на темпах строительства жилья?

Без рабочей силы

– Большое число строителей, которые приехали из ближнего зарубежья, в связи с коронавирусом вынуждены были выехать. В ручном управлении мы завозим строителей, но массовый механизм пока отрабатывается, чтобы обеспечить ввоз. Нам ещё как минимум 1,2 миллиона нужно возместить на стройках, – передаёт ТАСС слова министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина.

Острую нехватку кадров на стройках фиксируют и в Свердловской области. Как рассказал «Областной газете» заместитель генерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков, в настоящее время отрасли не достаёт 50 процентов рабочих. Точное количество требующихся сотрудников назвать сложно, но анкетирование, недавно проведённое союзом среди 30 входящих в него строительных компаний, показало, что их общая потребность в строителях составляет более 1000 человек. Учитывая, что участниками саморегулируемой организации является свыше 1900 компаний, можно предположить, что всем им может требоваться примерно 63 тысячи рабочих. Сформировавшийся в отрасли кадровый кризис в Уральском объединении строителей тоже связывают с выездом мигрантов из страны, так как, по неофициальным подсчётам, около 90 процентов трудящихся на стройплощадках составляет именно эта категория граждан.

Решение этой проблемы представители строительной отрасли видят в первую очередь в ослаблении ограничений на въезд иностранных граждан. Для этого они обратились в Правительство России с просьбой расширить список государств, откуда трудовым мигрантам разрешён въезд в нашу страну. Одновременно с этим СРО участвует в создании трёхстороннего договора между работодателями, агентствами по трудовой миграции и ФГУП «Паспортно-визовый сервис» при МВД с целью упрощения процесса трудоустройства граждан соседних государств в России.

Официальная статистика По данным Свердловскстата, за январь – ноябрь 2020 года в регион прибыли 14,4 тысячи граждан стран СНГ, однако более половины из них – 9,2 тысячи человек – вынуждены были вернуться на родину. На территории Среднего Урала оставались только 5,2 тысячи мигрантов, тогда как в те же 11 месяцев предыдущего, допандемийного, года миграционный прирост граждан стран ближнего зарубежья составлял 12 тысяч, то есть был в 2,3 раза больше.

Строители метят в начальники

То, что приезжие охотнее берутся за тяжёлую физическую работу, а местные жители, наоборот, довольно редко устраиваются разнорабочими, пожалуй, ни для кого не секрет. Влияние этого явления в условиях оттока мигрантов столица Урала, например, ощутила на себе этой зимой, когда засыпанные снегом и скользкие улицы города убирались хуже из-за нехватки дворников. Об этой ситуации «ОГ» рассказывала в материале «Екатеринбург на коленях» (№032 от 25 февраля 2021).

О кадровом кризисе в строительной сфере свидетельствуют данные департамента по труду и занятости населения Свердловской области. Согласно представленной на его сайте статистике вакансий, на некоторых специальностях нехватка кадров ощущается особенно остро. Так, строительным компаниям Среднего Урала сейчас требуются 686 каменщиков, а на учёте в центрах занятости состоят только 136 человек, которые хотели бы выполнять такую работу. Для бетонщиков свободно 198 рабочих мест, но на них претендуют только 82 человека. Не хватает и арматурщиков: по этой специальности насчитывается 97 свободных рабочих мест и всего 41 человек, готовый их занять. Похожая ситуация с кровельщиками по стальным кровлям: 14 человек, желающих работать по этой специальности, смогут лишь наполовину закрыть сформировавшуюся потребность в 31 таком работнике.

И это при том, что в одном только Екатеринбурге действует десяток колледжей и техникумов, где молодых людей обучают разным строительным специальностям. К работе в этой сфере уральцев готовят и вузы, в том числе УрФУ, УГЛТУ, УрГУПС. Ежегодно в эти учебные заведения поступают тысячи студентов. Так что говорить о недостаточной подготовке специалистов в регионе было бы несправедливо. Представители отрасли подтверждают это и отмечают, что среди освоивших строительные профессии немало ребят с горящими глазами. Но в основном они стремятся занимать в будущем руководящие должности или вовсе открыть свой бизнес в этой сфере, но не трудиться на стройке.

Почему так выходит? Очевидно, дело в низком уровне заработка. Если в целом средняя зарплата по области в прошлом году составила 43,2 тысячи рублей, то в сфере строительства она была заметно меньше – только 36,5 тысячи. И это с учётом всех работников отрасли. Если же смотреть только на среднемесячную оплату труда рабочего первого разряда, занятого в строительстве, то это гораздо меньшая сумма. В 2018 и 2019 годах министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области своими приказами устанавливало её в районе 28 тысяч рублей.

Престиж профессии

Заработная плата, несомненно, важный аспект, которым люди руководствуются при выборе будущей профессии, но отнюдь не единственный. Ещё одним фактором, определяющим желание человека заниматься тем или иным делом, является престиж. У рабочих строительных специальностей с этим пока не всё гладко. О таких работниках в обществе сформировалось представление как о не очень культурных и немного грубоватых людях, и мало кто хотел бы отождествлять себя с таким образом, если нет особой нужды. Чтобы уйти от потребности во внешней рабочей силе, нужно формировать другой имидж профессии.

– Конечно, «трудозамещением» очень важно заниматься. Невозможно всегда зависеть от мигрантов. Нужно формировать у людей интерес к профессии строителя, активнее популяризировать её, использовать для этого социальную рекламу. Тут необходимо участие властей, – считает Денис Снетков.

Планы под угрозой?

Чтобы узнать взгляд региональных властей на сложившуюся ситуацию, «Облгазета» направила соответствующий запрос в областной минстрой, но оперативно получить комментарий не удалось. Зато ситуацию прокомментировали в региональном департаменте государственного жилищного и строительного надзора. Там подтвердили, что такая проблема есть, но уверили: ситуация не влияет на ход строительных работ на Среднем Урале.

– Департамент наблюдает определённую нехватку кадров, но это никак не сказывается на качестве строительства, – заявила первый заместитель директора Госжилстройнадзора Свердловской области Лилия Карпухина на пресс-конференции по итогам работы департамента в 2020 году.

Лилия Карпухина рассказала также, что свердловские застройщики решают проблему кадрового голода с помощью обучения и перепрофилирования имеющихся специалистов, и выразила уверенность в том, что регион сможет достойно выйти из этой ситуации.

Удастся ли это, покажут, в частности, результаты ввода жилья. Национальный проект «Жильё и городская среда» ждёт от Свердловской области сдачи в 2021 году 2 миллионов 544 тысяч квадратных метров жилых помещений, отмечается в паспорте нацпроекта, опубликованном на сайте Минстроя. В прошлом году целевой показатель был более амбициозным – 2 миллиона 652 тысячи «квадратов», но на деле удалось ввести в строй только 2 миллиона 350 тысяч. Остаётся надеяться, что свердловские строители смогут не только повторить этот результат в текущем году, но и превзойти его, как того требует нацпроект. Ведь спешное переобучение рабочих может поставить под угрозу качество возводимых ими объектов, что негативно скажется на подготовке к предстоящим важным событиям на Среднем Урале, например, к Универсиаде-2023.

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Мнение экспертов Руководитель HR-группы компании «Брусника» Алёна Овчинникова: – Общий штат сотрудников нашей компании на данный момент составляет 1300 человек, а план численности на конец текущего года – 2230 человек, в том числе 1100 рабочих. Потребность в иностранной рабочей силе достаточно высокая. Руководитель отдела кадров компании «Первостроитель» Лия Панчеха: – Мы работаем с подрядными организациями и сами напрямую не занимаемся трудоустройством мигрантов. В нашей компании трудоустроены в основном специалисты и руководители, с этими кадрами при условии конкурентной заработной платы проблем не было. В период пандемии наши сотрудники перестали смотреть на сторону, соответственно, текучесть кадров была минимальная. Все объекты в 2020 и 2021 годах мы сдаём вовремя, из чего можно сделать выводы, что каких-то серьёзных проблем с кадрами наши субподрядчики также не испытывают.