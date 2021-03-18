Установлен средний размер зарплаты строителя в Свердловской области

За 2020 год средний размер зарплаты свердловских строителей составил 29 906,19 рубля. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области установили среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли. Эту сумму будут использовать для определения сметной стоимости возведения объектов капстроительства.

Соответствующий приказ издало областное министерство строительства и развития инфраструктуры. Документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации.

За 2020 год средний размер зарплаты свердловских строителей составил 29 906,19 рубля.

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