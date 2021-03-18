Процесс реновации узаконили

Претендующих на реновацию жилых домов на Среднем Урале – тысячи. Фото: Павел Ворожцов

Единогласно и сразу в трёх чтениях депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли на очередном пленарном заседании 16 марта закон о комплексном развитии территорий (КРТ).

Как сообщила по окончании заседания председатель областного парламента Людмила Бабушкина, закон закрепляет распределение полномочий между органами государственной власти региона в реализации планов по КРТ и предусматривает правовые нормы, направленные на защиту жилищных прав граждан. Конечная его цель – создание благоприятных условий проживания свердловчан, обновление среды их жизнедеятельности.

Закон наделяет областное правительство правами устанавливать порядок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки и определять её границы, утверждать программы сноса и реконструкции объектов капитального строительства, устанавливать критерии, которым должны соответствовать включаемые в них многоквартирные дома.

Возглавивший рабочую группу по разработке правил реновации первый заместитель губернатора области Александр Высокинский пояснил, что в ближайшее время региональному правительству предстоит разработать и принять около десяти нормативно-правовых актов, в том числе документы по критериям включения участков в программы КРТ, после чего можно будет вести речь о конкретных территориях.

А перед принятием этого закона в Екатеринбурге прошёл круглый стол, на котором замминистра строительства и развития инфраструктуры области Максим Пучков сообщил, что в программы КРТ войдут участки территорий городов и посёлков с преобладанием построенных в 1930–1940-е годы зданий барачного типа. В Екатеринбурге таких более всего – в районах Уралмаша, Эльмаша, Вторчермета, но кроме областной столицы на первоочередное включение в программу претендуют Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Первые 10–11 территорий, в которых реновация может начаться уже в этом году, правительство области определит до конца апреля.

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