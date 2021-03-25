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Экономика / Недвижимость
25 марта 2021, 18:10

Здание Симановской мельницы в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию

Симановская мельница

Фасад здания был полностью отреставрирован. Фото: пресс-службе "УГМК-Застройщик".

В Екатеринбурге здание Симановской мельницы получило вторую жизнь. В отреставрированном объекте культурного наследия теперь находится ресторан с видом на Исеть общей площадью свыше тысячи кв. метров и 25 квартир – 4 тыс. кв. метров.

Под квартиры отведено несколько этажей – с третьего по восьмой включительно. Все квартиры в здании были проданы ещё до момента ввода объекта в эксплуатацию, отмечают в пресс-службе "УГМК-Застройщик".

По словам гендиректора компании Евгения Мордовина, "проект был технически сложным, рискованным и потребовал значительного объёма инвестиций – порядка 400 млн рублей, включая демонтаж не представляющих исторической ценности пристроев к зданию мельницы". Внутри здания были установлены лифты, система центрального кондиционирования, отопление. Кроме того, рабочие раскрыли заложенные оконные проёмы и обустроили их с учётом исторических габаритов.

Фасад был полностью отреставрирован. В частности, строители демонтировали "новодельную" кирпичную кладку и восстановили разрушенные участки с использованием исторического кирпича. Также была сохранена двускатная форма крыши, а кровля выполнена в исторической форме, цвете и габаритах, но из современного материала.

Напомним, проект реконструкции и интеграции Симановской мельницы был разработан в 2017 году. В 2018 году проект прошёл государственную историко-культурную экспертизу. Ещё спустя год "УГМК-Застройщик" получил разрешение на строительство и приступил к реставрации мельницы. Как сообщала "Облгазета", помимо ресторана и квартир, в здании должна была появиться библиотека.

Добавим, в сентябре 2020 года были утверждены границы Симановской мельницы и входящих в её состав объектов. Однако позже часть из них, по распоряжению Правительства РФ, было исключено из Единого государственного реестра объектов культурного наследия.

Областная газета Свердловской области

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