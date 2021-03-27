Темы дня

Экономика / Недвижимость
27 марта 2021, 18:11

Мэрия Екатеринбурга назвала улицы, где планируют провести реновацию жилья

Старый дом на фоне новой многоэтажке

На всех территориях, обозначенных мэрией, сейчас преобладает малоэтажная застройка. Фото: Галина Соловьёва

Мэрия Екатеринбурга обозначила улицы, в границах которых рассматривается возможность реновации жилья. Речь идёт о территориях во Втузгородке, на Эльмаше и Уралмаше.

В список входят 8 территорий. Среди них:

  • территория в квартале улиц Баумана - Шефская - Краснофлотцев - Старых Большевиков,
  • в квартале улиц Бакинских комиссаров - Калинина - пер. Симбирский - ул. Кировградской,
  • ул. Шефская – Краснофлотцев – Донская - Корепина,
  • ул. Первомайская – Комсомольская – Технологическая – Студенческая,
  • ул. Шефская – Баумана – Донская – Энтузиастов,
  • ул. Летчиков – пер. Пугачевский – пер. Автогенный,
  • ул. Донбасская – пер. Черниговский – пер. Суворовский,
  • пер. Тобольский - ул. Восточная.

Отметим, что на всех этих территориях сейчас преобладает малоэтажная застройка.

"Сведения носят ознакомительный характер и направлены на предоставление потенциальным инвесторам наиболее полной информации о предлагаемых площадках в целях расчёта экономических рисков реализации инвестиционных проектов. Реновация осуществляется в рамках договоров о развитии застроенных территорий в порядке статей 46.1 – 46.3 Градостроительного кодекса РФ", - говорится в соответствующем разделе мэрии.

Список может быть расширен после обращения в отдел развития территорий департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации по телефону 304-16-10 (каб. 253, пр. Ленина, 24 а).

Областной закон о реновации жилья в марте подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Первый замгубернатора Александр Высокинский назначен руководителем рабочей группы по реализации механизма комплексного развития территорий. Ранее в интервью "Облгазете" он сообщил, что реновация жилья в Екатеринбурге начнётся с двухэтажных и трёхэтажных домов.

Территория в границах ул. Первомайская – Комсомольская – Технологическая – Студенческая, на которой хотят провести реновацию. Фото: с сайта мэрии Екатеринбурга
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.03.2021, 18:54 / Спорт
Нэйтан Чен - чемпион мира. Коляда - пятый
27.03.2021, 18:11 / Экономика
Мэрия Екатеринбурга назвала улицы, где планируют провести реновацию жилья
27.03.2021, 17:59 / Общество
Иудеи встречают праздник Песах
27.03.2021, 17:01 / Общество
В Екатеринбурге на Ленина и Свердлова на час отключат иллюминацию
27.03.2021, 15:50 / Общество
Управление ЗАГС в Свердловской области реорганизуют с 1 июля 2021 года