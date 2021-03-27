Мэрия Екатеринбурга назвала улицы, где планируют провести реновацию жилья

На всех территориях, обозначенных мэрией, сейчас преобладает малоэтажная застройка. Фото: Галина Соловьёва

Мэрия Екатеринбурга обозначила улицы, в границах которых рассматривается возможность реновации жилья. Речь идёт о территориях во Втузгородке, на Эльмаше и Уралмаше.

В список входят 8 территорий. Среди них:

территория в квартале улиц Баумана - Шефская - Краснофлотцев - Старых Большевиков,

в квартале улиц Бакинских комиссаров - Калинина - пер. Симбирский - ул. Кировградской,

ул. Шефская – Краснофлотцев – Донская - Корепина,

ул. Первомайская – Комсомольская – Технологическая – Студенческая,

ул. Шефская – Баумана – Донская – Энтузиастов,

ул. Летчиков – пер. Пугачевский – пер. Автогенный,

ул. Донбасская – пер. Черниговский – пер. Суворовский,

пер. Тобольский - ул. Восточная.

Отметим, что на всех этих территориях сейчас преобладает малоэтажная застройка.

"Сведения носят ознакомительный характер и направлены на предоставление потенциальным инвесторам наиболее полной информации о предлагаемых площадках в целях расчёта экономических рисков реализации инвестиционных проектов. Реновация осуществляется в рамках договоров о развитии застроенных территорий в порядке статей 46.1 – 46.3 Градостроительного кодекса РФ", - говорится в соответствующем разделе мэрии.

Список может быть расширен после обращения в отдел развития территорий департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации по телефону 304-16-10 (каб. 253, пр. Ленина, 24 а).

Областной закон о реновации жилья в марте подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Первый замгубернатора Александр Высокинский назначен руководителем рабочей группы по реализации механизма комплексного развития территорий. Ранее в интервью "Облгазете" он сообщил, что реновация жилья в Екатеринбурге начнётся с двухэтажных и трёхэтажных домов.