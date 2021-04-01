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Экономика / Недвижимость
1 апреля 2021, 15:34

В Екатеринбурге готовятся провести крупный строительный форум

Участники форума в числе прочего обсудят проблемы строительства муниципальных и государственных объектов. Фото: Павел Ворожцов

Участники форума в числе прочего обсудят проблемы строительства муниципальных и государственных объектов. Фото: Павел Ворожцов

Стартовала регистрация участников международного некоммерческого форума World Build/State Contract. Он будет посвящён теме закупок в строительстве и пройдёт в Екатеринбурге 20-21 апреля. Как рассказали "Облгазете" в Уральском объединении строителей (выступают организаторами), форум состоится в очно-заочном формате.

Планируется, что участники форума в числе прочего обсудят проблемы строительства дорог, муниципальных и государственных объектов, особенности ценообразования в строительстве, требования к подрядчикам в странах Евросоюза. Помимо отраслевого сообщества в мероприятии примут участие представители федеральных министерств строительства и финансов, депутаты Госдумы, а также представители недавно созданной структуры "Единый заказчик в сфере строительства". Форум также может посетить вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин. Со стороны региональной власти соорганизатором мероприятия выступает департамент госзакупок Свердловской области. 

- В диалоге со строителями и властью постараемся выйти на новые законодательные инициативы, чтобы заказчики и подрядчики Свердловской области и России смогли работать ещё лучше, - отметил гендиректор Уральского объединения строителей Сергей Ренжин. - Если говорить о странах Евразийского союза, здесь очень важно услышать мнения строителей об унификации законодательства в разных странах, чтобы наши подрядчики смогли работать за рубежом без административных барьеров. 

Областная газета Свердловской области

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