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Экономика / Недвижимость
2 апреля 2021, 13:15

В Екатеринбурге предложили ещё три участка, где обновят жилфонд в рамках комплексного развития территорий

Ранее власти города предложили включить в программу участки на Уралмаше, Эльмаше и во Втузгородке. Фото: Галина Соловьёва

Ранее власти города предложили включить в программу участки на Уралмаше, Эльмаше и во Втузгородке. Фото: Галина Соловьёва

Власти Екатеринбурга расширили список участков, где планируется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию. Проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города опубликован на официальном сайте горадминистрации. 

Помимо уже обозначенных кварталов во Втузгородке, на Эльмаше и Уралмаше, которые могут попасть под "уральскую реновацию", в список территорий предложено включить участки в границах улиц: 

  • Бебеля - Готвальда - Опалихинская, 
  • Металлургов - Викулова - Плотников - Краснокаменская - Отрадная, 
  • Щорса - Машинная - Ткачей. 

Отметим, своё мнение о предложенных изменениях горожане могут высказать в период со 2 по 16 апреля включительно. Направить замечания можно как в традиционной форме (отправив письмо в Главархитектуру или оставив отзыв в книге учёта в районных администрациях), так и на сайте обсуждения.екатеринбург.рф

Напомним, региональный закон о комплексном развитии территорий вступит в силу с 4 апреля. Предполагается, что до конца месяца  будет определён список из 10-11 пилотных территорий в разных городах области. 

Областная газета Свердловской области

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