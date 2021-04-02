Застройщикам рекомендуют отказаться от «домов 18+»

Многие дома в Академическом уже выше 18 этажей Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге появится новый свод правил застройки. Презентация первых наработок проекта объёмно-пространственного регламента, которые КБ «Стрелка» подготовила по заказу мэрии, прошла в минувшую среду. Но проект застройщики раскритиковали, в первую очередь – за предложение ограничить этажность новостроек.

В качестве примера специалисты проанализировали три городские территории: исторический центр, район типовой застройки середины прошлого века (квадрат улиц Комсомольская – Академическая – Студенческая – Первомайская) и новый район (Академический). Они разработали рекомендации, какими должны быть новые здания, чтобы не испортить сложившийся архитектурный облик.

Например, на улице 8 Марта предложили возводить здания разной этажности от двух до пяти этажей без ярких фасадов. В спальных районах – строить внутри кварталов дома не выше 9 этажей, регламентировать процент озеленения и материалы фасадов. А в новых районах, где пока нет новых зданий, ограничить высоту новостроек 18 этажами. Последний пункт вызвал недовольство представителей стройотрасли.

– Предложения коллег-урбанистов, как бы они ни выглядели привлекательно на первый взгляд, в действительности несут в себе большой разрушительный заряд, связанный с нарушением баланса интересов бизнеса и городских сообществ в связи с теми самыми инвестициями в реновацию и в обновление городской инфраструктуры, – пояснил «ОГ» президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников. – По факту это прямой запрет строительства выше 9 этажей в городе. Строительство 18-этажек предлагается – я это очень чётко услышал – обуславливать дополнительной разрешительной процедурой в виде высотных доминант. В условиях сегодняшних цен, которые есть в Екатеринбурге на выкуп и освобождение земли, продажу квартир, это приведёт к разрушению экономики строительного процесса и остановке реновации городской территории. И ни в коем случае та редакция ОПР, которая была нам предложена как предмет для обсуждения, не может быть принята в качестве нормативного документа.

Как рассказали «Облгазете» в администрации Екатеринбурга, обсуждение документа продолжится. Возможно, в проект будут внесены правки. Пока не определено, станет свод правил нормативным или это будут рекомендации. Но в мэрии обещают: использовать регламент начнут только после того, как по нему будет достигнуто общее согласие.

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