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Экономика / Недвижимость
5 апреля 2021, 10:15

Под Екатеринбургом продают здание в стиле флорентийской ратуши

флорентийская ратушь

Высота с башней составляет 53 метра. Фото: Яндекс.Карты.

Под Екатеринбургом за 40 млн рублей выставили на продажу здание в стиле флорентийской ратуши. Объект предлагается использовать как кафе, гостиницу или медцентр.

Здание находится в 12 километрах от столицы Урала. Оно расположено в селе Балтым по адресу Боровая улица, 5а.

Как говорится в объявлении, объект имеет "свободную планировку и его можно применить под гостиницу, ресторан или медицинский центр". Имеются апартаменты и сауна с бассейном. Высота с башней составляет 53 метра. Общая площадь 3 200 "квадратов".

Отмечается, что проходящая рядом городская окружная дорога обслуживает все транспортные направления: Пермь, Нижний Тагил, Тюмень и обеспечивает удобную транспортную доступность до Екатеринбурга и его окрестностей.

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Областная газета Свердловской области

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