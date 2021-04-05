На свердловских стройках наметился кадровый голод

Из-за запрета на въезд в Россию иностранных мигрантов в отрасли не хватает половины рабочих. Фото: Галина Соловьёва.

Уральские строители бьют тревогу: по оценкам экспертов, из-за запрета на въезд в Россию иностранных мигрантов в отрасли не хватает половины рабочих. Это вынудило застройщиков повторно обратиться к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с просьбой разрешить работать в этой сфере гражданам из ближнего зарубежья.

Первое обращение руководство СРО «Уральское объединение строителей» (УОС) отправило в Минстрой РФ ещё в начале этого года. В нём профессиональное сообщество попросило федеральное правительство расширить список государств, откуда трудовым мигрантам разрешён въезд в нашу страну – распоряжением Правительства РФ № 635 от 16 марта 2020 года это было разрешено только гражданам Белоруссии.

Минстрой РФ прислушался к доводам застройщиков: в итоге ограничения на въезд к концу марта сняли для граждан ряда стран СНГ – Азербайджана, Армении, Кыргызстана и Казахстана. Рабочие из других государств, которые не попали в этот список, могут трудиться на территории нашей страны в соответствии со специальным «алгоритмом действий». Согласно ему, осуществлять ввоз рабочих из стран, не вошедших в список, могут лишь крупные компании с численностью сотрудников свыше 250 человек и доходом более 2 млрд рублей. При этом рабочие в большей степени нужны не крупным игрокам, а подрядчикам, которые чаще всего относятся к малому и среднему бизнесу и не отвечают этим требованиям.

По словам генерального директора УОС Сергея Ренжина, члены объединения рады таким послаблениям — с некоторыми странами из списка можно выстраивать диалог. Однако по факту проблема остаётся нерешённой.

Как рассказал «Областной газете» заместитель генерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков, в настоящее время, по оценкам экспертов, в строительной отрасли региона не хватает 50 процентов рабочих, поскольку основной поток трудовой силы для строительства идёт из Узбекистана и Таджикистана, которые тоже входят в СНГ.

- Если подрядные организации не смогут привозить в Россию иностранных рабочих, малый бизнес рискует потерять заказчиков, что может привести к остановке ряда проектов. В свою очередь, застройщики будут не в состоянии выполнить объёмы работ, что приведёт к срыву сроков строительства, к невыполнению поручений Президента РФ по нормативам ввода жилья, — считает Сергей Ренжин.

Поэтому Уральское объединение строителей попросило Марата Хуснуллина включить в список стран, из которых разрешён въезд рабочей силы, Узбекистан и Таджикистан, а также отменить в «алгоритме действий» ценз по доходу и численности работников. На момент написания материала ответ вице-премьера в УОС пока не поступил.

В Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей отметили, что проблема с нехваткой рабочей силы на стройках действительно существует. Однако решать её необходимо не только за счёт привлечения иностранного трудового ресурса, но и за счёт повышения престижа строительной профессии и формирования кадрового потенциала из числа жителей региона.

По данным Свердловскстата, за январь-февраль 2021 года в Свердловской области введено в действие 381,7 тыс. кв. м жилых домов (с учётом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства).

- Мы не говорим, что стройка встала. Однако если правительство пойдёт нам навстречу и у подрядных организаций будет больше ресурсов, строительство в Свердловской области будет идти ускоренными темпами, – пояснил Денис Снетков.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

МНЕНИЕ Валерий АНАНЬЕВ, генеральный директор НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству СОСПП: – Отсутствие возможности привлекать иностранную рабочую силу в условиях пандемии актуализировало давнюю задачу – необходимость повышения престижа строительной профессии. У лидеров строительного рынка процент иностранных рабочих минимален – у «Атомстройкомплекса», например, он не превышает 3 процентов. Однако мелкие подрядные и субподрядные организации привлекают иностранных граждан к низкоквалифицированному труду. Чем крупнее объём строительства в регионе, тем выше потребность в привлечении рабочей силы из-за рубежа. Сегодня строительная отрасль региона загружена, в рамках нацпроектов поставлены масштабные задачи по строительству жилья, объектов социальной инфраструктуры, возводятся в том числе объекты Универсиады. Отсутствие возможности привлекать иностранную рабочую силу может привести к росту себестоимости строительства, что недопустимо. Поэтому строительное сообщество заинтересовано в сохранении достаточного трудового ресурса за счёт иностранных граждан, а также путём реализации эффективной политики в отношении повышения престижа рабочей профессии, формировании кадрового потенциала из числа жителей региона.

Опубликовано в №059 от 06.04.2021 под заголовком «Решит ли приток мигрантов проблему нехватки рабочих рук?»