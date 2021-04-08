В Екатеринбурге на 2,8 тысячи выросла средняя цена квадратного метра жилья

Стоимость "квадрата" жилья выросла до 75 685 рублей. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге вновь выросла средняя рыночная стоимость "квадрата" жилья. На II квартал 2021 года она составит почти 75,7 тыс. рублей.

Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Документ «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения» был размещён на сайте мэрии.

Согласно тексту постановления, во втором квартале текущего года средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья на территории столицы Урала составит 75 685 рублей. Таким образом, за три месяца ценник вырос на 2 882 рубля.

Напомним, в первом квартале 2021 года цена за "квадрат" достигла 72 803 рублей.

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