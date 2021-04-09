По поручению Владимира Путина ФАС проверит обоснованность роста цен на жильё

В среднем по России цена выросла на 12 процентов. Фото: Алексей Кунилов.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разберутся с ростом цен на жильё. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин.

Данную проблему глава государства обозначил в ходе вчерашнего совещания. Оно было посвящено итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Это не просто рост цены – такой существенный рост. В среднем по России цена выросла на 12 процентов", – заявил в ходе видеоконференции Владимир Путин. Он также отметил, что в некоторых регионах динамика была выше. Президент РФ поручил посмотреть "на эту проблему с точки зрения ФАС".

"В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС проверит обоснованность роста цен на жильё на территории РФ", – сообщает ТАСС ссылаясь на пресс-службу антимонопольной службы

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