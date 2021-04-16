Льготная ипотека привела к скачку цен на жильё

На сегодняшний день по программе льготной ипотеки под 6,5 процента в России выдано 450 тысяч кредитов стоимостью 1 трлн 300 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва

В России зафиксировали существенный рост цен на жильё. Этому способствовало развитие системы ипотечного кредитования. Как за год изменилась стоимость квартир в Екатеринбурге и что ждёт рынок недвижимости в дальнейшем?

На прошлой неделе Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам реализации посланий Федеральному Собранию. Речь зашла, в частности, о стоимости жилья. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, по итогам 2020 года в среднем по стране жильё подорожало примерно на 12 процентов. Причинами такого роста он назвал развитие ипотечных программ, пандемию коронавируса, удорожание стройматериалов, переход на проектное финансирование и отток мигрантов (о последнем «ОГ» подробно рассказывала в материале «Мигранты покинули стройку» в номере от 12 марта). Глава государства поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на жильё.

Как рассказал «Областной газете» начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков, в Екатеринбурге уровень роста цен – выше среднего по России. В прошлом году квартиры в новостройках подорожали на 14 процентов, а по отдельным секторам – на 16–18 процентов. В первом квартале текущего года тенденция к удорожанию жилья сохранилась.

– На вторичном рынке недвижимости в Екатеринбурге тоже наблюдается рост цен, а вот в остальных городах Свердловской области существенных изменений не зафиксировано, – отметил Михаил Хорьков.

По его мнению, основной причиной повышения цен на жильё стала ипотечная накачка рынка. С введением программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых уральцы стали активнее покупать квартиры в новостройках, но роста предложения за этим не последовало, и цены выросли. Когда выбор квартир в новых домах оскудел, покупатели переключились на «вторичку», после чего и до неё добрался всплеск цен.

Сейчас Правительство России рассматривает варианты очередного продления программы льготной ипотеки (изначально она была рассчитана на период до 1 ноября 2020 года, но затем срок её окончания перенесли на 1 июля 2021-го). Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заверил, что продление программы не приведёт к дефициту предложения новостроек и росту цен, так как в России есть необходимый задел разрешённых к строительству жилищных проектов, пишет ТАСС.

В УПН придерживаются похожего мнения. Как отметил Михаил Хорьков, сейчас льготная ипотека перестала разгонять спрос, предложение выросло – рынок стабилизировался.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Рекордная ипотека «Программа 6,5 процента» и другие госпрограммы привели к тому, что объём выданной в прошлом году ипотеки стал рекордным. Количество таких кредитов достигло 1,7 млн (+35 процентов к 2019 году), а их общая сумма – 4,3 трлн рублей (+51 процент). По объёмам выдачи ипотеки Свердловская область расположилась на пятом месте среди регионов. Сумма ипотеки, взятой свердловчанами, составила 137,6 млрд рублей, следует из данных ДОМ.РФ.

Цена за «квадрат» На II квартал 2021 года Минстрой РФ утвердил среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в Свердловской области в размере 55 594 рублей, годом ранее она составляла 51 539 рублей. За год показатель, используемый для расчёта соцвыплат, вырос на 7,9 процента. По данным УПН, средняя стоимость одного «квадрата» на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге составляет 82 305 рублей. Это почти на 10 тысяч рублей больше, чем годом ранее.