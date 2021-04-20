Прислушаются ли архитекторы к рекомендациям мэрии Екатеринбурга по новостройкам?

Примерно так Главархитектура Екатеринбурга предлагает оформлять жилые дома. Блокированная застройка может появиться, например, на берегах Исети как в центральных, так и в отдалённых частях города. Фото: рекомендации Главархитектуры Екатеринбурга

Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга выпустил методичку по формированию облика новостроек.

В каталоге Главархитектуры опубликованы варианты цветовых схем и фасадных композиций жилых домов (представлена только блокированная застройка – выстроенные в ряд малоэтажные дома), медицинских и спортивных сооружений, детских садов, школ, торговых и промышленных объектов, многоуровневых паркингов.

По словам главного архитектора Екатеринбурга Андрея Молокова, памятка была разработана в целях повышения качества городской среды и сохранения архитектурного своеобразия города.

– Очень часто при рассмотрении внешнего вида проектируемых зданий мы сталкиваемся с большим количеством недоработанных, слабых эскизных проектов, представленных на согласование. При их формальном соответствии всем необходимым требованиям и нормативам, архитектурно-художественный образ проектируемых объектов оставляет желать лучшего, не учитывает сложившиеся особенности и характеристики окружающей застройки, а иногда способствует полной утрате городской идентичности, – написал Андрей Молоков на своей странице в Facebook.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, документ утверждён распоряжением Главархитектуры в качестве методических рекомендаций. Соответственно, предложения необязательны к исполнению.

По просьбе «Облгазеты» документ оценили в Уральском государственном архитектурно-художественном университете.

– В какой мере проектировщики будут следовать рекомендациям, во многом зависит от конкретной градостроительной ситуации, требований заказчика, опыта и творческой самостоятельности архитектора. Талантливому архитектору рекомендации не нужны, поскольку он владеет архитектурно-градостроительной культурой, которая на порядок шире всех рекомендаций, – прокомментировал ректор УрГАХУ Александр Долгов.

При этом он добавил, что методичка, в которой собран положительный отечественный и зарубежный опыт, полезна, если представленные в ней рекомендации не ограничивают творческую свободу архитектора.

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