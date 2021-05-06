Мало да дорого: в паркингах новых жилкомплексов Екатеринбурга места есть только для каждого шестого

В 2020 году региональное управление Росреестра зарегистрировало более 4 тысяч прав на машино-места в паркингах и на парковках. Основная доля сделок приходится на Екатеринбург. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге вместе с ростом объёмов вводимого жилья обостряется проблема нехватки машино-мест в жилых районах. Автомобилисты вынужденно паркуются на детских площадках, газонах и вдоль дорог, создавая неудобства своим соседям. Казалось бы, логичным решением проблемы для жителей новостроек должны стать паркинги, о планах появления которых застройщики обычно подробно рассказывают при продаже квартир. Вот только почему-то строятся они в последнюю очередь, а машино-мест в них в разы меньше, чем квартир.

Покупка на миллион

Сколько мест сегодня продаётся в паркингах Екатеринбурга – сказать сложно. Статистика по этому вопросу не ведётся. На сайтах популярных агрегаторов (ЦИАН, Авито, N1 и др) выставлено от 400 до 850 объявлений (на каждом) о продаже машино-мест. Плюс значительное количество таких объектов застройщики продают самостоятельно. Цены на паркинги, как рассказали «Облгазете» в Уральской палате недвижимости, существенно не меняются последние пять лет: место в центре города в среднем стоит от 700 тысяч до 1 млн рублей, место в районах второго ценового пояса (Академический, Уралмаш и др.) – от 350 до 600 тысяч рублей. При этом стоимость паркингов в соседних домах может различаться практически в полтора раза.

«Облгазета» обратилась за разъяснением в несколько крупных строительных компаний. Нам рассказали, что себестоимость таких объектов зависит от стоимости земельного участка и затрат на возведение объекта и благоустройство территории. Но если строителям приходится работать со сложным грунтом, отведением воды или переносом коммуникаций, ценник растёт. Поэтому стоимость парковочных мест внутри одного жилого района может так сильно отличаться.

Вряд ли потенциального покупателя однушки порадует перспектива выложить за место в паркинге ещё около четверти стоимости своей квартиры. Но даже если человек готов потратиться – не всегда ему это удаётся.

– Сейчас во многих территориях наблюдается дисбаланс: парковочных мест около 15 процентов от количества квартир. В отдалённых от центра районах, где не очень хорошая обеспеченность общественным транспортом, машино-мест в паркингах больше, – пояснил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков. – Но в защиту застройщиков нужно отметить, что владельцы квартир не особо стремятся приобретать такие объекты в силу отсутствия финансовой возможности.

Проблемные районы

Оказалось, что спрос на объекты зависит от места их расположения. Например, в «Группе ЛСР» (в числе прочего возводят новостройки на Елизавете, в Мичуринском и Компрессорном) рассказали, что фиксируют стабильный спрос на покупку мест в наземных и подземных паркингах. В «РСГ-Академическое» (развивает одноимённый район) отметили, что видят аналогичную тенденцию. Более того – количество их покупателей, которые приобретают паркинг одновременно с покупкой квартиры, за последний год стало на 30 процентов больше, а также выросло количество покупок машино-мест с площадью, позволяющей хранить более одного автомобиля. При этом в «Атомстройкомплексе», который возводит объекты в разных районах Екатеринбурга, отмечают, что спрос на паркинги компании неравномерен и не растёт параллельно со спросом на квартиры. А раз продажи небольшие – новых объектов появляется сравнительно немного.

И если, по заверениям застройщиков, большой проблемы с паркингами на окраинах города районах нет, то в районах, расположенных недалеко от центра, она как раз стоит достаточно остро. По крайней мере, об этом «Облгазете» рассказывают читатели. Среди них – Оксана Филюкова, которая заехала в жилой комплекс «Новая Ботаника» на Крестинского в середине 2019 года. Представители компании-застройщика пообещали, что к 2021 году одновременно с четвёртым домом сдадут многоэтажный паркинг. Но если жилой дом сдали вовремя, то возведение паркинга почему-то приостановили.

– Первое время больших проблем с парковкой не было, но после того, как сдали третий и четвёртый дома, найти место нереально даже вдоль дороги, – рассказывает Оксана. – Суммарно в наших домах более 1100 квартир, и у большинства семей есть автомобили. В итоге одним приходится парковаться в соседних дворах, другим – арендовать паркинг в остановке от дома. Часть автомобилей оставляют на парковке возле проходной бывшего ювелирного завода, которую недавно решили сделать платной. На 89 мест претендовали 560 автомобилистов, так что проблему это не решило. В этой ситуации паркинг даже на 260 обещанных мест был бы весьма кстати, но не за предлагаемые 900 тысяч рублей.

Тем временем своё право на паркинг продолжают отстаивать жители ЖК «Авангард» и ЖК «Бриз» на улицах Раевского и Ирбитская – последняя сейчас заставлена настолько, что двум автомобилям трудно разъехаться. Застройщик обещал, что параллельно с домами будут возведены четыре паркинга. С момента ввода первого дома (в 2017 году) ни одного так и не было построено. За это время жители отправили множество запросов в администрацию Екатеринбурга, районную прокуратуру и минстрой области.

– Год назад на очередной встрече с жителями представитель застройщика сказал, что на сайте компании проводился опрос, и согласно его результатам необходимости в паркинге в наших ЖК нет. Поэтому они готовы рассмотреть возможность строительства только если мы соберём определённое количество заявлений от граждан, которые готовы купить машино-места, – рассказывает жительница одного из домов Ольга Логинова. – За два месяца мы собрали около 300 заявлений, и только после этого застройщик обещал начать строительство в первом квартале 2022 года. А нас предупредили, что машино-места будут стоить по 700 тысяч рублей. При том, что в паркингах недалеко от нашего ЖК места стоят по 350 тысяч.

Что делать? Собеседники «Областной газеты» видят два основных способа решения проблемы. Но оба они неоднозначные. Первый – изменение существующих норм и жёсткий запрет на внесение изменений в проектах застройки территорий. Согласно нормативам градостроительного проектирования Екатеринбурга от 22.12.2015 №61/44, застройщики обязаны обеспечить не менее одного машино-места на 80 квадратных метров жилья – за счёт гостевых парковок, подземных и наземных паркингов. Сейчас практика показывает, что зачастую этого недостаточно. Но ситуация может измениться. – Уже сегодня в больших городах принимаются меры, направленные на снижение использования личного автотранспорта, – говорит замдиректора по девелопменту «Атомстройкомплекса» Надежда Абакумова. – Среди молодёжи формируется тренд на отказ от личного авто в пользу каршеринга, такси, самокатов. Если такая политика будет сохраняться и далее, это приведёт к снижению объективной потребности в паркингах – тогда существующие нормативы нужно будет снижать. Второй вариант – создавать бонусы для застройщиков (чтобы они снижали цены) и покупателей. Некоторые компании уже пошли по этому пути. Как рассказали в «Бруснике», застройщик вместе с банками-партнёрами (в том числе с Дом.РФ) предоставляет покупателям ипотеку со сниженной процентной ставкой или с возможностью взять кредитные каникулы.

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