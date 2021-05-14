На свердловчан приходится треть всех долгов по ипотеке в УрФО

На Среднем Урале средний размер ипотечного кредита вырос до 2 млн 400 тыс. рублей. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области просроченная задолженность по ипотеке снизилась до исторического минимума. Она составила 0,7% от объёма всего кредитного портфеля на покупку недвижимости.

По данным Центробанка РФ на 1 апреля 2021 года, ипотечный портфель свердловчан вырос на 22% по сравнению с прошлым годом и достиг 309,5 млрд рублей. Это треть всей задолженности по ипотеке жителей Уральского федерального округа, сообщили в пресс-службе регулятора.

В ЦБ РФ отметили, что качество ипотечного портфеля на Среднем Урале устойчиво улучшается год от года. Речь идёт не только о снижении доли «просрочки», но и уменьшении её объёма. По словам начальника экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексея Корикова, за последние полгода сумма «плохих» долгов по ипотеке снизилась на 7%. Он пояснил, что на этот показатель влияет не только внедрение механизма ипотечных каникул, но и политика банков, реструктурирующих кредиты по собственным программам.

Стоит отметить, что за прошедший год банки реструктурировали ипотечную задолженность свердловчан на 9,1 млрд рублей. В первом квартале 2021 года объём выдачи ипотеки в Свердловской области составил 36 млрд рублей. Как отметили в ЦБ, этот показатель выше аналогичного за 2020 год на 48%. Таким образом средний размер кредита вырос до 2 млн 400 тыс. рублей, а средний срок – до 19 лет. В общей сложности за первый квартал жители области оформили почти 15 тыс. ипотечных сделок. Этот показатель выше на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как писала «Областная газета», в начале марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое уточняет требования к организациям, выдающим ипотечные займы. Новым постановлением кабмин утвердил чёткий перечень кредитов, которые должны иметь организации в своём «портфолио». Это не позволит допустить на рынок недобросовестных предпринимателей и дополнительно обезопасит граждан.