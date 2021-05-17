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Экономика / Недвижимость
17 мая 2021, 13:15

Строительные компании Урала смогут активнее привлекать на стройки граждан Узбекистана и Таджикистана

Из-за нехватки рабочих подрядные организации отказывались от участия в проектах. Сейчас ситуация должна измениться. Фото: Галина Соловьёва

Из-за нехватки рабочих подрядные организации отказывались от участия в проектах. Сейчас ситуация должна измениться. Фото: Галина Соловьёва

У уральских строителей появился шанс решить проблему «кадрового кризиса» на стройках: правительство России упростило порядок привлечения рабочих из Узбекистана и Таджикистана, откуда идёт основной поток рабочей силы для строительства.

Напомним, «Облгазета» неоднократно писала, что в связи с выездом мигрантов из страны на фоне распространения коронавируса подрядные организации столкнулись с серьёзной нехваткой рабочих. Уральское объединение строителей, которое представляет интересы таких компаний, неоднократно пыталось привлечь к проблеме внимание федеральных органов власти. Ранее Минстрой РФ разрешил въезд на территорию страны трудовым мигрантам из Белоруссии, Азербайджана, Армении, Кыргызстана и Казахстана. Привлекать рабочих из других стран могли только организации с оборотом в 2 млрд рублей и с 250 сотрудниками в штате — теперь ценз снят.

Областная газета Свердловской области

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