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Экономика / Недвижимость
1 июня 2021, 14:25

Минстрой предложил продлить срок градостроительных полномочий, переданных от мэрии Екатеринбурга Свердловской области

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Министерство строительства и развития инфраструктуры области внесло в Законодательное собрание законопроект, который предполагает продление срока градостроительных полномочий, переданных на региональный уровень с 2016 года. 

Среди таких полномочий - утверждение генерального плана Екатеринбурга, внесение изменений в генплан, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в Екатеринбурге. Предлагается продлить срок полномочий ещё на шесть лет. 

Согласно пояснительной записке, опубликованной на сайте регионального парламента, продление срока полномочий необходимо для "сохранения сложившегося эффективного механизма организации работы" и обеспечения стабильного роста объёмов жилищного строительства. 

- Благодаря наработанной нормативно-правовой базе сегодня процедура выдачи разрешения на строительство и ввод – это жёстко регламентированный процесс с четким соблюдением установленных сроков. Сегодня средняя продолжительность оказания услуги – 4,4 дня вместо установленных регламентом 5 рабочих дней, – отметил министр строительства региона Михаил Волков.

Ещё одна причина - законопроект, по мнению разработчиков, позволит эффективно реализовывать решения о комплексном развитии территорий. 

Напомним, вышеназванные градостроительные полномочия были переданы на уровень субъекта РФ от мэрии Екатеринбурга в октябре 2015 года. Тогда губернатор Евгений Куйвашев объяснил, что решение было принято в связи с необходимостью подготовки города к ЧМ по футболу в 2018 году. "Не хочется уходить в долгие согласования", - отмечал он. 

Областная газета Свердловской области

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