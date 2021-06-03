Через 10 лет Екатеринбург-Сити станет многоуровневым

Первый небоскрёб делового квартала – башню «Исеть» (в центре) – ввели в эксплуатацию в 2016 году. Фото: Владимир Мартьянов

В уральской столице решили продолжить строительство делового квартала «Екатеринбург-Сити». Завершить возведение комплекса зданий девелопер – «УГМК-Застройщик» – планирует за 10 лет.

Разрешение на подготовку проектов планировки и межевания территории, расположенной в границах улиц Челюскинцев, Бориса Ельцина, Боевых Дружин и Октябрьской Революции, дал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации.

По словам генерального директора «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, на разработку проектов потребуется 2–3 месяца, непосредственно строительные работы должны начаться уже в этом году. Как сообщала ранее «Областная газета», на расширение Екатеринбург-Сити потратят около 50 млрд рублей.

– Концепция предполагает, что Екатеринбург-Сити станет многоуровневым. Верхний уровень – небоскребы, средний – общественное пространство для прогулок, шопинга и отдыха с малоэтажной застройкой. А на третьем, подземном, уровне расположатся сервисные зоны, инженерно-технические коммуникации и самое главное – единый подземный паркинг. Здесь можно будет оставить автомобиль и пройти по подземным улицам в любую часть Екатеринбург-Сити, поднявшись в нужное здание на лифте, – рассказал Евгений Мордовин.

Предполагается, что в деловом квартале появятся пять новых небоскрёбов, офисные центры, шестиэтажный гастромолл, фитнес-клуб и образовательные учреждения и другие объекты.

Половина территории квартала придётся на прогулочную зону, где проводить время сможет любой желающий. В компании заверяют, что эта часть квартала будет свободна от машин. Здесь оборудуют пешеходные и велодорожки, а также lounge-зоны. На одной из улиц квартала будут сконцентрированы различные предприятия общественного питания, а ещё на одной – магазины. Запланировано также озеленение пространства. Общая площадь благоустроенной территории составит 4 гектара.

Проект затронет и расположенные по соседству объекты культурного наследия. Они будут реконструированы, а затем приспособлены для современного использования.

Как сообщили в пресс-службе компании, презентация концепции развития Екатеринбург-Сити пройдёт в рамках предстоящей Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2021». До начала строительства проекты планировки и межевания территории должны будут пройти общественные слушания.

Справка «ОГ» Первый проект Екатеринбург-Сити в столице Урала был представлен в 2006 году. С тех пор в деловом квартале возвели башню «Исеть» и оружейно-рыболовный центр «Баллистика».

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