Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки на год

Ставку по программе льготной ипотеки предлагается поднять до 7%. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года. Он считает необходимым закрепить ставку на уровне 7%.

«Предлагаю продлить эту программу (льготной ипотеки — прим. ред.) для всех регионов России ещё на один год, до 1 июля следующего года. Будут внесены некоторые изменения, а именно - установим ставку по льготной ипотеке в размере 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов РФ в 3 млн рублей», - сказал российский лидер, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Владимир Путин также сообщил, что будет принято решение, которое сделает ипотеку доступной для семей с детьми, рожденными с 2018 года, даже если в семье пока один ребенок. По его словам, за время действия льготного жилищного кредитования удалось привлечь в строительство жилья в России более 2 трлн рублей, а участниками программы стали более полумиллиона семей.

Президент акцентировал внимание на том, что резко прекращать программу льготной ипотеки нельзя, хотя она и была введена как временная антикризисная мера. «Эта программа, носила антикризисный, а значит временный характер, вместе с тем резко обрывать ее, сворачивать, конечно, нельзя», - добавил Владимир Путин.

Напомним, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была утверждена Правительством РФ в апреле 2020 года.