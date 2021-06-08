В Екатеринбурге на продолжение района Академический потратят 400 млрд рублей

В Екатеринбурге появится новый район с больницами, школами и детсадами. Фото: Галина Соловьёва

В юго-западной и южной частях Екатеринбурга построят новый микрорайон. На перспективных территориях развития площадью 1167 га планируется построить 8,7 миллиона квадратных метров жилья, коммерческой недвижимости и социальных объектов.

Соглашение с правительством Свердловской области о развитии территорий подписала группа компаний (ГК) «КОРТРОС» на площадке Петербургского международного экономического форума. Речь идёт о развитии территории, которая примыкает с восточной и юго-восточной сторон к Академическому району Екатеринбурга (Новосибирская — Лучистая — ЕКАД — Полевской тракт).

Договорённости закреплены подписями губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, председателя совета директоров холдинга «Ренова» Виктора Вексельберга и президента ГК «КОРТРОС» Вениамина Голубицкого.

Как сообщили в пресс-службе ГК «КОРТРОС», на развиваемой территории появятся 2 детских поликлиники на 1 250 посещений в день (суммарно), 2 взрослых поликлиники на 1 700 посещений в день (суммарно), средние образовательные школы с общим количеством мест 33,3 тысячи, детские сады с общим количеством мест 16,1 тысячи. Кроме того, на территории района создано не менее 70 тыс. рабочих мест.

По словам президента ГК «КОРТРОС» Вениамина Голубицкого, крупнейший проект в сфере комплексного освоения территорий Екатеринбурга сейчас получает второе дыхание. «Проект потребует инвестиций в целом вместе с Академическим порядка 400 млрд рублей. Это даст ежегодный ввод в эксплуатацию по всему району Академическому порядка 500 тысяч квадратных метров», – рассказал он.

Отметим, что объём частных инвестиций составит более 400 миллиардов рублей. Начало реализации проекта намечено на 2022 год.

Как писала «Областная газета», в конце мая депутаты гордумы единогласно одобрили внесение изменений в Устав Екатеринбурга, связанных с созданием новой административно-территориальной единицы – Академического района. Соответствующие поправки вступят в силу 1 октября 2021 года.