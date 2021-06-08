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Экономика / Недвижимость
8 июня 2021, 16:56

Кабмин РФ расширил полномочия Фонда обманутых дольщиков

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Фонд сможет передавать часть квартир нуждающимся в улучшении жилищных условий. Фото: Алексей Кунилов

Фонд защиты прав дольщиков получит возможность передавать часть квартир в достроенных домах гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Речь идёт о квадратных метрах, которые недобросовестный застройщик не успел реализовать.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ расширяет полномочия фонда, отметили в пресс-службе Правительства РФ. Теперь он сможет решать проблемы не только обманутых дольщиков, но и тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий и имеет право на получение жилья от государства.

В число таких людей входят проживающие в аварийных домах, граждане с низким уровнем дохода, дети-сироты, многодетные семьи, инвалиды. Предполагается, что программы предоставления жилья в достроенных домах гражданам из этих групп фонд сможет реализовывать совместно с регионами. Предлагаемые меры призваны ускорить процесс обеспечения жильём очередников.

Справка:

Фонд защиты прав дольщиков помогает решить проблемы граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Он гарантирует таким людям завершение строительства жилья и получение квартир или возврат вложенных денег. Расходы фонда на эти цели финансируются из федерального и региональных бюджетов. Федеральный закон, расширяющий полномочия Фонда защиты прав дольщиков, был принят в конце декабря 2020 года. Постановление Правительства создаёт условия для его реализации.

Как писала «Областная газета», в октябре прошлого года Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях возврата средств маткапитала для обманутых дольщиков. Россияне, вложившие средства в новое жильё, но из-за банкротства застройщика получили вместо квартиры компенсацию, могут повторно использовать маткапитал без обращения в судебные инстанции.

Областная газета Свердловской области

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