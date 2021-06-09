Застройщиков, возводящих арендное жильё, поддержат

Так будет выглядеть первый арендный дом в Екатеринбурге Фото: Сайт аренда.дом.рф

В Свердловской области появились налоговые льготы для строительных компаний, которые готовы возводить арендное жильё. Необходимые для этого поправки в закон «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» были приняты на одном из последних заседаний Законодательного собрания области. Пока на Среднем Урале реализуется только один такой проект, но власти намерены развивать это направление.

Законом предлагается освободить от уплаты налога на сданные в аренду квартиры и машино-места организации, управляющие фондами в многоквартирных домах. Льгота носит заявительный характер (для её получения необходимо обратиться в министерство строительства и развития инфраструктуры области) и не распространяется на имущество, которое сдаётся для осуществления предпринимательской деятельности.

– Таким образом мы хотим стимулировать развитие рынка арендного жилья, которое могло бы помочь улучшить жилищные условия молодых семей, льготных категорий граждан, бюджетников, – пояснил «Облгазете» председатель комитета по бюджету, финансам и налогам ЗССО Пётр Соколюк. – Правда, пока заминка в том, что стоимость арендного жилья может оказаться достаточно высокой и люди будут делать выбор в пользу оформления ипотеки.

Сейчас, по данным министерства строительства и развития инфраструктуры области, в регионе реализуется единственный проект по строительству коммерческого арендного жилья. Речь идёт о «Южных кварталах», которые возводит компания «Брусника» на улице Шаумяна в Екатеринбурге. Дом с арендными квартирами должны сдать в четвёртом квартале 2022 года.

– Мы реализуем проект арендного жилья совместно с ДОМ.РФ (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования), – рассказали «Облгазете» в пресс-службе компании. – Проект рассчитан на 381 квартиру с разнообразными планировками площадью от 18 до 100 квадратных метров. «Бруснике» принадлежит 20 процентов помещений, госинституту — 80 процентов, управлять фондом будет специально созданная управляющая компания. Каких-либо ограничений по заключению договора нет. На первом этаже арендного дома со стороны улицы будут расположены общественные сервисы, со стороны двора — квартиры с террасами и отдельным входом. Жильё смогут снять как российские, так и иностранные граждане на любой срок.

По мнению президента Гильдии строителей Урала Вячеслава Трапезникова, такая налоговая льгота может заинтересовать многих застройщиков, работающих на Среднем Урале.

– Конечно, мы приветствуем введённую меру поддержки. Это один из необходимых ключей к появлению цивилизованного рынка арендного жилья. Мы уверены, что целый ряд застройщиков в среднесрочной перспективе воспользуется этими новациями, чтобы предложить рынку разнообразное и доступное арендное жильё, – пояснил он «Облгазете».

Но если цены на такое жильё действительно будут на уровне ипотечных взносов, желающих снять квартиру будет немного. О том, во сколько обойдётся аренда таких квартир, в «Бруснике» пока не говорят. Если посмотреть на подобные проекты в других городах России (а они есть в Москве и Воронеже), можно заметить, что цены на арендное жильё действительно не намного ниже, чем взносы по ипотеке на длительный срок. Правда, в случае с ипотекой нужен существенный первоначальный взнос и довольно высокий уровень дохода – этим может похвастаться не каждый.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

врезка

Что выгоднее? По данным сервиса «Аренда ДОМ.РФ», в Москве доступна аренда квартир в 7 арендных домах, в Воронеже – в одном. В одном из таких ЖК в Москве на Ходынском бульваре (расположен за третьим транспортным кольцом, считается первым пилотным проектом коммерческой аренды в России) предлагается снять трёхкомнатную квартиру на 66,5 квадрата за 119,1 тысячи рублей . В доме, расположенном в соседнем квартале, аналогичную по площади «двушку» продают за 23,4 млн – если брать ипотеку на 30 лет под 8 процентов с первоначальным взносом в 10 процентов, ежемесячный ипотечный платёж составит 155 тысяч рублей.

на Ходынском бульваре (расположен за третьим транспортным кольцом, считается первым пилотным проектом коммерческой аренды в России) предлагается . В доме, расположенном в соседнем квартале, аналогичную по площади «двушку» продают за 23,4 млн – если брать ипотеку на 30 лет под 8 процентов с первоначальным взносом в 10 процентов, Для сравнения: в единственном арендном доме в Воронеже (расположен в одном из центральных районов) аренда трёхкомнатной квартиры на 60 квадратов составит 34,4 тысячи рублей. В соседнем доме продаётся аналогичная по площади двушка за 5,2 млн рублей – при оформлении ипотеки под 8 процентов на 30 лет с первоначальным взносом в 10 процентов ежемесячный ипотечный платёж составит 34,6 тысячи рублей.