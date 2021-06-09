Новостройки Екатеринбурга заняли пять позиций в десятке лучших в России

Екатеринбург впервые обошёл Москву по количеству высококлассных новостроек. Фото: Галина Соловьёва

Екатеринбург занял лидирующую позицию в рейтинге лучших жилых комплексов-новостроек России. Из десяти объектов пять находятся в Екатеринбурге, остальные — в Москве, Новосибирске, Самаре и Тюмени.

Рейтинг составил Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. В список лучших новостроек России вошли екатеринбургские «Макаровский квартал» и ЖК Нагорный («УГМК-застройщик»), Екатерининский парк («ТЭН девелопмент»), «Квартал на Некрасова» («Брусника»), «Проспект Мира. Компаунд» (ДК «Первостроитель»).

Эксперты оценивали потребительские качества жилья, учитывали соблюдение сроков ввода объектов, наличие инфраструктуры для комфортной жизни и отдыха, доступность парковок и дворовых пространств, а также уделили внимание безопасности входных групп и подъездов. Всего же учитывались 106 параметров.

По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, регион традиционно представляет большое количество проектов, которые показывают хороший результат. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, он также отметил, что Екатеринбург обошёл Москву по количеству высококлассных новостроек впервые.

«Благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева у нас в регионе созданы все условия для развития жилищного строительства. Министерство ведёт мониторинг строительства каждого многоквартирного жилого дома, находится в постоянном контакте с застройщиками, чтобы оперативно решать возникающие проблемы и обеспечить своевременный ввод объекта», — подчеркнул министр.

Как сообщили в пресс-службе ЕРЗ, десятку лучших ЖК России покинули ЖК Селигер Сити (Москва) от MR Group, где закончились свободные квартиры в продаже и ЖК Квартал на Декабристов (Новосибирск) от Брусника, который занимает теперь 11 е место в топ. С полным списком топ жилых комплексов можно ознакомиться по ссылке. Эксперты произвели оценку 3,3 тысячи новостроек, в которых ведутся активные продажи квартир.

Фото: Единый ресурс застройщиков

Напомним, что в Свердловской области появились налоговые льготы для строительных компаний, которые готовы возводить арендное жильё. Как писала «Областная газета», необходимые для этого поправки в закон «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» были приняты на одном из последних заседаний Законодательного собрания области. Пока на Среднем Урале реализуется только один такой проект, но власти намерены развивать это направление.