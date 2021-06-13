С 29 июня муниципалитеты начнут выявлять собственников объектов недвижимости

В Свердловской области в 2020 году нашли 3 494 бесхозных земельных участка общей площадью 429,3 гектара. Собственников объекта будут искать местные органы самоуправления. Фото:

С 29 июня вступает в силу закон, наделяющий муниципалитеты правом выявлять владельцев недвижимости. Данные внесут в Единый государственный реестр (ЕГРН). После этого найденные собственники объектов начнут платить за них налоги.

Сейчас в ЕГРН нет сведений о владельцах 25 миллионов ранее учтённых объектов недвижимости. Речь идёт об объектах, права на которые возникли до 31 января 1998 года, когда был принят федеральный закон №122 "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Возможны и ситуации, когда документы не позволяют определить их хозяина. Например, в них указаны только фамилия и инициалы правообладателя, но нет других сведений (в том числе реквизитов документа, удостоверяющего личность).

В Свердловской области в 2020 году нашли 3 494 бесхозных земельных участка общей площадью 429,3 гектара. Как сообщили "ОГ" в областном Управлении Росреестра, среди ранее учтённых объектов недвижимости большая часть - садовые участки, относившиеся в советское время к имуществу совхозов и колхозов. Если не стоит вопрос об их продаже, то садоводы не спешат внести данные в ЕГРН.

С 29 июня муниципалитеты, в том числе свердловские, начнут активно исследовать собственные архивные документы и запрашивать данные в налоговых органах, ПФР, у нотариусов и полиции.

Решение о правообладателе будет размещено на сайте муниципального образования и отправлено правообладателю.

Если в течение 45 дней от него не поступят возражения, то сведения передают в ЕГРН. Если правообладателя не удастся установить, то имущество будет признано бесхозяйным и обращено в муниципальную собственность.

В Нижнем Тагиле уже прошло совещание по этому вопросу. Руководитель управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш сообщил, что закон об установлении правообладателей накладывает обязанности по выявлению собственников бесхозных земель, объектов капстроительства, гаражей и помещений в многоквартирных домах. Предоставленный ведомством перечень объектов, на которые не зарегистрированы права, опубликуют на сайте города.

"Подготовка достоверного свода сведений об объектах недвижимости и уточнение границ земельных участков направлены на вовлечение их в налоговый оборот, а значит пополнение местного бюджета", - передаёт пресс-служба мэрии Нижнего Тагила слова первого замглавы администрации Вячеслава Горячкина.

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