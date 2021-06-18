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Экономика / Недвижимость
18 июня 2021, 21:07

Проблема нехватки кадров на стройках Екатеринбурга начала решаться

Несмотря на существование ранее кадровые проблемы, Свердловская область опережает плановые темпы по строительству жилья в полтора раза. Фото: Елизавета Порошина

Несмотря на существование ранее кадровые проблемы, Свердловская область опережает плановые темпы по строительству жилья в полтора раза. Фото: Елизавета Порошина

Всвязистем, чтовстолицуУраласталивозвращатьсяжителиближнегозарубежья, нехваткаспециалистовнастройплощадкахощущаетсяуженетакостро. Об этом на полях конкурса "Строймастер", который прошёл сегодня в Екатеринбурге, рассказал председатель комитета по строительству горадминистрации Алексей Корюков. 

- Действительно, сейчас на стройках большинство рабочих - представители ближнего зарубежья. После того, как были достигнуты определённые договорённости, они стали возвращаться в  Екатеринбург. Так или иначе, темпы строительства мы не снижаем, - сказал Алексей Корюков.

Как ранее писала "Областная газета", в связи с выездом мигрантов из страны на фоне распространения коронавируса подрядные организации столкнулись с серьёзной нехваткой рабочих. После неоднократных обращений представителей отрасли правительство России упростило порядок привлечения рабочих из Узбекистана и Таджикистана, откуда идёт основной поток рабочей силы для строительства.

Областная газета Свердловской области

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