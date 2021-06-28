Владимир Путин поручил расширить льготную семейную ипотеку

Ставка по программе не превышает 6%. Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля расширить программу льготной ипотеки для семей с ребёнком или детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Также он распорядился продлить действие льготных займов на жильё на первичном рынке.

Из поручений, опубликованных на сайте Кремля, следует, что льготная программа будет расширена для семей, имеющих детей (или ребёнка), в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребёнок. Они смогут получить до 31 декабря 2023 года займ на жильё по ставке 6% годовых на весь срок кредита. Они получат право приобрести жилую недвижимость на первичном рынке или рефинансировать ранее выданные ипотечные жилищные кредиты. Срок исполнения установлен до 1 июля 2021 года.

Помимо этого, Владимир Путин поручил продлить до 1 июля 2022 года действие другой льготной ипотечной программы со ставкой не более 7% годовых - на приобретение жилья на первичном рынке. При этом максимальный размер такого займа не должен превышать 3 миллионов рублей.

Как писала «Областная газета», Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки со ставкой 7% годовых во всех регионах страны, выступая на пленарном Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 4 июня.