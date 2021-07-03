Свердловскую область пригласили интегрироваться в Единую цифровую платформу строительной экспертизы

Евгений Куйвашев считает внедрение платформы своевременной и нужной инициативой. Фото: Александр Зайцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с начальником главного управления государственной экспертизы России Игорем Маныловым. Они обсудили сотрудничество в части внедрения Единой цифровой платформы экспертизы в строительной отрасли.

«Сегодня процессы цифровизации играют решающую роль в развитии строительного комплекса и повышении его инвестиционной привлекательности. Считаю внедрение Единой цифровой платформы экспертизы своевременной и нужной инициативой. Использование платформы позволит оптимизировать процессы проектирования, строительства и реконструкции объектов», - отметил глава региона.

Он напомнил, что на Среднем Урале с 2016 года работает собственная информационная система, которую теоретически возможно подключить к Единой цифровой платформе, передаёт департамент информационной политики Свердловской области.

Игорь Манылов в свою очередь отметил, что этим вопросом следует заняться профильным специалистам областного правительства. По его словам, на сегодняшний день уже более 20 регионов перешли на использование Единой цифровой платформы экспертизы, ещё 50 её тестируют. «Если вы поддержите, мы бы хотели, чтобы профильные коллеги из правительства области не просто посмотрели на неё в презентации, но и поработали бы в тестовом режиме. Учитывая, что Свердловская область — регион лидирующий, в том числе и в вопросе цифровой трансформации, мы не противопоставляем вашу систему Единой цифровой платформе. Мы предлагаем вашим специалистам принять участие в интеграции», - сказал начальник главного управления государственной экспертизы.

Напомним, в Свердловской области возникла проблема с выбором министра цифрового развития. Власти региона готовятся объявить очередной конкурс на пост главы ведомства.