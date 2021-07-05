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Экономика / Недвижимость
5 июля 2021, 15:56

В Екатеринбурге начался демонтаж недостроенной гостиницы "Дели"

недостроенная гостиница Дели

В декабре 2020 года "Дели" выкупило АО "Ледовая арена". Фото: Владимир Мартьянов.

Недостроенную гостиницу "Дели" в Екатеринбурге решено снести. Работы стартовали сегодня.

Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе УГМК. Изданию также передали слова директора АО "Ледовая арена" Данила Крицкого. По его данным, "обследование выявило неработоспособность значительной части конструкций объекта, поэтому принято решение о демонтаже его надземной части".

Ранее сообщалось, что недострой будет преобразован в торгово-офисный центр.

Напомним, в декабре 2020 года "Дели" выкупило АО "Ледовая арена" (60% принадлежит УГМК, 40% – министерству по управлению госимуществом Свердловской области). До этого глава департамента архитектуры горадминистрации Алексей Храмов заявлял, что наиболее подходящий вариант – снос здания.

Областная газета Свердловской области

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