В Екатеринбурге начался демонтаж недостроенной гостиницы "Дели"

В декабре 2020 года "Дели" выкупило АО "Ледовая арена". Фото: Владимир Мартьянов.

Недостроенную гостиницу "Дели" в Екатеринбурге решено снести. Работы стартовали сегодня.

Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе УГМК. Изданию также передали слова директора АО "Ледовая арена" Данила Крицкого. По его данным, "обследование выявило неработоспособность значительной части конструкций объекта, поэтому принято решение о демонтаже его надземной части".

Ранее сообщалось, что недострой будет преобразован в торгово-офисный центр.

Напомним, в декабре 2020 года "Дели" выкупило АО "Ледовая арена" (60% принадлежит УГМК, 40% – министерству по управлению госимуществом Свердловской области). До этого глава департамента архитектуры горадминистрации Алексей Храмов заявлял, что наиболее подходящий вариант – снос здания.