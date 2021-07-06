Глава Минстроя РФ дал старт строительству жилья в Новокольцовском районе Екатеринбурга

Ирек Файзуллин указал на важность комплексного подхода в развитии территории. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимиром Якушевым дал старт строительству жилого микрорайона Новокольцовский в Екатеринбурге. Церемония закладки первого камня состоялась 6 июля в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021.

Ирек Файзуллин отметил грандиозный масштаб проекта и активное развитие территории, в том числе за счёт центра Экспо. Он акцентировал внимание и на новом его этапе – подготовке ко Всемирным студенческим играм – 2023, которые пройдут в Екатеринбурге. Сейчас в Новокольцовском возводится деревня Универсиады. «Комплексное развитие территории, конечно, требует строительства жилья. Особенно в свете того, что перед нами стоит серьёзная задача – в этом году построить 85 миллионов квадратных метров по стране», – подчеркнул министр.

Новокольцовский — многопрофильный район на юго-востоке Екатеринбурга. Он будет примыкать к деревне Универсиады и выставочному центру Екатеринбург-ЭКСПО. В него войдут жилая, производственная, общественно-деловая зоны. Общая площадь микрорайона составит 612 гектаров. В жилой части возведут 600 тысяч квадратных метров жилья, две современные школы, четыре детских сада. Поликлинику разместят в здании медцентра, который сейчас возводится к Универсиаде. Реализацией проекта занимается компания «Синара-Девелопмент». Она же является генеральным подрядчиком строительства Деревни Универсиады.

По словам Владимира Якушева, Новокольцовский может стать примером комплексного освоения территории для других городов УрФО. Он отметил, что застройка ведётся комплексно, создаётся инфраструктура для Универсиады, а вопрос о наследии крупного международного спортивного мероприятия решён. «Здесь есть чёткая концепция, согласно которой территория будет использоваться Уральским федеральным университетом. Проект во всех отношениях важный, его значение трудно переоценить», – пояснил полпред Президента РФ.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев в свою очередь отметил, что Новокольцовский станет районом замкнутого цикла с хорошо продуманной инфраструктурой. Другими словами, его жителям не потребуется далеко ехать, чтобы получить какую-то услугу. Глава региона также анонсировал начало развития ещё нескольких подобных территорий Екатеринбурга в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». «В ближайшую пятилетку мы уже увидим отдачу от этих проектов», – отметил губернатор.

В мероприятии также приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский и гендиректор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Участники церемонии оставили автографы на именных кирпичах и уложили их в первую кладку стены будущего дома. Два жилых комплекса площадью 32 тысячи квадратных метров будут сданы уже в 2023 году.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Как писала «Областная газета», ранее сегодня, 6 июля, Евгений Куйвашев на полях международной выставки ИННОПРОМ–2021 подписал соглашение с представителями бизнеса и дирекцией «Универсиады–2023» о подготовке ко всемирным студенческим играм. Соглашение предусматривает обеспечение финансирования строительства объектов Деревни Универсиады–2023 в районе Новокольцовский, а также развитие инфраструктуры этой территории.