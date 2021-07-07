В программу КРТ могут войти 4 муниципалитета

В первую очередь под КРТ попадут площадки, где расположены старые двухэтажки и индивидуальные дома в центре городов. Фото: Галина Соловьёва

Возможность включить свои площадки в программу комплексного развития территорий (КРТ) рассматривают четыре муниципалитета. Как рассказал «Облгазете» замминистра строительства и развития инфраструктуры области Максим Пучков, это Екатеринбург, Первоуральск, Верхняя Пышма и Берёзовский.

Вчера на стенде Свердловской области на ИННОПРОМе состоялась панельная сессия, посвящённая проблемам реализации КРТ. Во время своего выступления Максим Пучков сообщил, что нормативно-правовая база для КРТ в Свердловской области будет готова к концу третьего квартала 2021 года (6 из 12 необходимых законов уже принято). Точный список пилотных площадок, которые попадут под КРТ, будет определён до конца года.

На включение объекта в программу могут реально повлиять сами жители домов. Согласно федеральным нормам, для включения в программу необходимо, чтобы «за» на собрании собственников проголосовали две трети жителей домов, попавших в потенциальные границы КРТ. Но если при этом в течение года после включения дома в программу треть жильцов на общем собрании проголосуют против КРТ, их дом из программы исключат.

– Пока существует эта норма – ни о какой привлекательности для инвесторов говорить не приходится, нам необходима предсказуемость для того, чтобы вкладываться в эти проекты, – заявил, выступая на панельной сессии, президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников. Он также напомнил, что расселять дома, попавшие в программу КРТ, предстоит самим застройщикам, но никаких льгот для тех, кто будет участвовать в аукционах, региональным законодательством пока не предусмотрено.

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