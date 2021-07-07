В квартале "Екатеринбург-сити" построят паркинг на четыре тысячи парковочных мест

Проект "Екатеринбург-Сити" представили на ИННОПРОМе. Фото: Елизавета Порошина

УГМК-Застройщик представил на выставке ИННОПРОМ проект жилого квартала "Екатеринбург-сити", который планирует построить в ближайшие пять лет в квартале улиц Ельцина-Боевых дружин-Октябрьская-Челюскинцев. Общая площадь застройки поставит 8 гектаров, около половины пространства отдадут под объекты благоустройства.

Как рассказали "Облгазете" на стенде компании, на территории квартала появится гастромолл с ресторанами на террасе и оранжереей на верхнем этаже, школа и пять небоскрёбов разной этажности - от 38 до 49 этажей. В высотках планируют разместить гостиницы или жилые апартаменты и офисные помещения.

Квартал будет полностью пешеходным. Также будут организованы велодорожки. Попасть туда сможет любой желающий. Весь транспорт будет проезжать под жилым кварталом. Там же расположится паркинг на 4200 парковочных мест.

Объекты культурного наследия, которые попадают в зону застройки, будут сохранены. В частности, будет сохранён Сад Казанцева.