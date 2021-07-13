Индекс кранов в Екатеринбурге достиг доковидных показателей

На рынке столицы Урала остаются нереализованными 27 тысяч квартир в новостройках. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге индекс кранов (количество работающих на строительстве жилья башенных кранов) вернулся к пиковым показателям доковидного, 2019 года. На сегодняшний день в столице Урала в возведении новостроек задействовано 143 крана.

В третьем квартале 2019 года на стройках мегаполиса насчитывалось 144 башенных крана, в первом - 143, во втором - 137. В 2020 году показатель индекса кранов в Екатеринбурге снижался до 92 штук (в 3 квартале) и приближался к уровню 2016 года.

В Уральской палате недвижимости (УПН) отметили, что на данный момент в Екатеринбурге наблюдается высокая строительная активность. Так, во втором квартале 2021 года число используемых башенных кранов увеличилось на 25 штук (на 21%), а рост по сравнению с серединой 2020 года составил 19%.

Аналитики отмечают, что к июлю 2021 года жилищный рынок в столице Урала подошёл с хорошими показателями активности. Стремление сохранить наиболее комфортные условия по ипотечным кредитам заставило покупателей жилья торопиться. В УПН считают, что важные перемены уже произошли, потому значимое влияние на рынок будет оказывать объём строящегося жилья и количество квартир на рынке.

На сегодняшний день в активном строительстве в Екатеринбурге находится почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Во втором квартале прошлого года — 2,5 миллиона «квадратов». На сегодняшний день в Екатеринбурге не реализовано 27 тысяч квартир в новостройках. При этом стоимость первичного жилья в мегаполисе по сравнению с прошлым годом выросла на 19%, на вторичном рынке квартиры подорожали на 15%.

Фото: Уральская палата недвижимости