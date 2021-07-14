В центре Екатеринбурга продают гостиницу за 711 миллионов

Отель был построен в 2010 году. Фото: Яндекс.Карты, панорама.

В Екатеринбурге выставили на продажу четырёхзвёздочный отель, расположенный в центральной части города. За него просят 711 миллионов рублей.

Речь идёт о гостинице "Nоvоtеl" (ул. Энгельса, 7). Как говорится в объявлении, за указанную сумму предлагается приобрести девятиэтажное здание общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров и земельный участок - более 2 тысяч "квадратов". Они находятся в собственности.

Уточняется, что в отеле, построенном в 2010 году, имеется 168 номеров, пять конференц-залов вместимостью от 25 до 180 чел, ресторан. Также есть фитнес-зал, хамам, комнаты массажа, прачечная и паркинг на 28 машиномест. Известно, что гостиницу пытаются продать с конца 2019 года. За это время объект подешевел на 19 миллионов рублей.

Добавим, ещё одну гостиницу - четырёхэтажное встроенно-пристроенное здание на ул. Хомякова 23 - предлагают приобрести за 134,4 миллиона рублей. Общая площадь - 3,6 тысяч "квадратов". Внутри имеется 49 мебелированных номеров, ресторан, бар, а также офисные помещения, фитнес клуб с бассейном и прочее.

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