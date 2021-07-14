Темы дня

Экономика / Недвижимость
14 июля 2021, 10:32

В центре Екатеринбурга продают гостиницу за 711 миллионов

гостиница

Отель был построен в 2010 году. Фото: Яндекс.Карты, панорама.

В Екатеринбурге выставили на продажу четырёхзвёздочный отель, расположенный в центральной части города. За него просят 711 миллионов рублей.

Речь идёт о гостинице "Nоvоtеl" (ул. Энгельса, 7). Как говорится в объявлении, за указанную сумму предлагается приобрести девятиэтажное здание общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров и земельный участок - более 2 тысяч "квадратов". Они находятся в собственности.

Уточняется, что в отеле, построенном в 2010 году, имеется 168 номеров, пять конференц-залов вместимостью от 25 до 180 чел, ресторан. Также есть фитнес-зал, хамам, комнаты массажа, прачечная и паркинг на 28 машиномест. Известно, что гостиницу пытаются продать с конца 2019 года. За это время объект подешевел на 19 миллионов рублей.

Добавим, ещё одну гостиницу - четырёхэтажное встроенно-пристроенное здание на ул. Хомякова 23 - предлагают приобрести за 134,4 миллиона рублей. Общая площадь - 3,6 тысяч "квадратов". Внутри имеется 49 мебелированных номеров, ресторан, бар, а также офисные помещения, фитнес клуб с бассейном и прочее.

Читайте также:

Под Екатеринбургом продают здание в стиле флорентийской ратуши.

Сюжет

Самое дорогое на Урале
Рассказываем о том, во сколько обойдётся красивая жизнь в Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.07.2021, 12:51 / Экономика
ЦБ РФ выпустил миллион монет с работником нефтегазовой отрасли
14.07.2021, 12:36 / Общество
В Нижнем Тагиле проведут лабораторное исследование 164 водоисточников
14.07.2021, 11:40 / Культура
"Манифест о свободе и несвободе" появился в центре Екатеринбурга
14.07.2021, 11:06 / Общество
В перинатальном центре Краснотурьинска обновили медицинское оборудование
14.07.2021, 10:50 / Общество
Прокуратура проверяет таборинский детсад после гибели двух человек при чистке канализации