Свердловское Заксобрание одобрило передачу в собственность Сухого Лога земли под автодром

Участок расположен в конце улицы Красноармейская в селе Курьи. Фото: Галина Соловьёва

Законодательное собрание Свердловской области дало согласие на безвозмездную передачу из госсобственности региона в муниципальную собственность городского округа Сухой Лог земельного участка под автодром. Его площадь составляет порядка 27 тысяч квадратных метров.

Из документа следует, что кадастровая стоимость земли превышает 24,1 миллиона рублей. Участок для обучения навыкам управления автомобилем расположен по адресу: Сухоложский район, село Курьи, улица Красноармейская, в 330 метрах юго-восточнее приусадебного участка №29.

Фото: "Яндекс.Карты"