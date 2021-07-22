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Экономика / Недвижимость
22 июля 2021, 20:26

Свердловчан освободят от взносов на капремонт в случае включения их домов в программу КРТ

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Взносы можно не платить с момента утверждения документации по планировке территорий. Фото: Павел Ворожцов

Правительство Свердловской области приняло постановления, необходимые для реализации механизма комплексного развития территории (КРТ). Свердловчане, проживающие в домах, которые попали в программу КРТ, будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.

По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова, уральцы, которые проголосуют за включение своего дома в зону КРТ, смогут перестать платить взносы, как только будет утверждена документация по планировке территорий для комплексного развития жилой застройки. При этом федеральный закон предлагает вести отсчёт с первого месяца года, в котором предполагается начать расселение этих домов.

Кроме того, областное правительство утвердило порядок определения начальной цены на право заключения договора КРТ на жилой, нежилой и незастроенной территории. Если речь идёт о развитии жилой застройки, то решение о КРТ принимается только после того, как на общем собрании собственников большинство поддержит включение дома в проект КРТ.

Начальная цена торгов зависит от сложности и длительности реализации проекта КРТ, отметили в департаменте информационной политики Свердловской области. Победителем признают того, кто предложит наибольшую цену за право реализовать проект.

Напомним, 4 марта правительство Свердловской области одобрило законопроект о реновации жилья, который был разработан по поручению губернатора Евгения Куйвашева, а уже на следующий день, 5 марта, документ внесли в региональное Заксобрание. В конце месяца Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий. Документ вступил в силу 4 апреля.

Областная газета Свердловской области

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