Квартиры в новостройках Свердловской области за год стали дороже на 21%

Цена за квадратный метр в новостройке в среднем составляет 83 504 рубля. Фото: Галина Соловьёва

Цены на квартиры в Свердловской области продолжают расти. Стоимость новостройки увеличилась на 21%, а вторичное жильё стало дороже на 16%.

Об этом сказано в отчёте, опубликованном на сайте Росстата.

С учётом роста стоимость квадратного метра в новостройке составила 83 504 рубля. Квартиры среднего качества оцениваются в 74 124 рубля за кв.м, "квадрат" улучшенного качества стоит 82 941 рубль, цена элитного жилья составляет 119 494 рубля за кв.м.

В среднем метр во вторичном жилье, с учётом роста в 16%, стоит 75 313 рублей. Квадратный метр во "вторичке" среднего качества составляет 55 052 рубля, в квартире улучшенного качества - 67 323 рубля, в элитных домах - 118 848 рублей.

Напомним, в прошлом году квартиры в новостройках подорожали на 14 процентов, а по отдельным секторам – на 16–18 процентов.