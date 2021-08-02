На Среднем Урале снова проведут кадастровую оценку земель

На каждый земельный участок должна быть составлена отдельная декларация. Фото: Алексей Кунилов

В 2022 году в Свердловской области проведут государственную кадастровую оценку (ГКО) земель. До этого переоценка участков осуществлялась всего два года назад.

В извещении о проведении процедуры, опубликованном в номере «Областной газеты» от 24 июля, говорится, что ГКО коснётся всех земельных участков, расположенных на территории региона и внесённых в Единый государственный реестр недвижимости до 1 января 2022 года.

Ранее государственная кадастровая оценка проводилась раз в три-пять лет, но сейчас временной промежуток между предыдущей и предстоящей переоценкой земель составит только два года. Как рассказывала ранее «Облгазета», в 2020 году на Среднем Урале была определена кадастровая стоимость более 1,3 миллиона участков земли. Отвечая на вопрос о том, почему переоценку земель стали проводить чаще, советник министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Юлия Вершецкая рассказала, что соответствующее решение принимается на федеральном уровне.

Действительно, в законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 31 июля 2020 года закреплено положение о том, что в 2022 году без учёта ограничений по периодичности по всей стране должна быть проведена кадастровая оценка земельных участков, а в 2023 году – иных объектов.

Переоценку земель проводят для того, чтобы привести кадастровую стоимость участков в соответствие рыночным ценам. Они в последнее время существенно выросли: по оценкам аналитиков, за год рост составил 10–20 процентов.

Подготовка к проведению кадастровой оценки уже ведётся. Граждане, обладающие землёй, могут передать декларации о своих участках в Центр государственной кадастровой оценки Свердловской области. В документе необходимо указать площадь, местоположение участка, сведения о лесах и водных объектах, расположенных в его пределах, вид разрешённого использования и другие характеристики. На основе этих данных будет определена кадастровая стоимость участка, исходя из которой налоговая служба исчислит земельный налог.

Декларацию можно оформить как на бумаге, так и в электронном виде. В первом случае правообладатель передаёт документы лично или почтовым отправлением по адресу: Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 13. При подаче декларации в цифровом формате её необходимо подписать электронной цифровой подписью и отправить на адрес электронной почты deklar@cgko66.ru. С подробностями о подаче декларации можно ознакомиться на сайте центра cgko66.ru.

Юлия Вершецкая уточнила, что представление декларации – это право, а не обязанность граждан. Она добавила, что при отсутствии этого документа Центр государственной кадастровой оценки самостоятельно произведёт расчёты, при этом нет гарантии, что им будут учтены все данные о земельных участках.

Повлиять на кадастровую оценку своего землевладения можно, не только составив декларацию, но и проверив её предварительные результаты. После того как отчёт о кадастровой оценке пройдёт проверку Росреестра, гражданам предоставят возможность ознакомиться с её результатами и в случае несогласия направить свои замечания. Так, с начала текущего года бизнесмены Свердловской области добились кадастровой переоценки более 100 миллионов «квадратов» земли. Комиссия при министерстве по управлению государственным имуществом региона снизила общую кадастровую стоимость земли с 20 до 8 миллиардов рублей, сообщили в Союзе промышленников и предпринимателей Свердловской области.

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