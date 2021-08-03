Свердловчане стали в 1,5 раза чаще брать ипотеку

В Свердловской области ипотека занимает почти 30 процентов в общем объёме выдачи кредитов гражданам. Фото: Галина Соловьёва

Свердловчане стали чаще брать ипотечные жилищные кредиты (ИЖК). В первой половине 2021 года жителям региона выдали 33,5 тысячи таких займов на общую сумму 83 миллиарда рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество оформленных ИЖК увеличилось на 45 процентов, а их сумма – на 68 процентов, сообщили в пресс-службе Уральского Главного управления Банка России.

При этом, как отмечает начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков, платёжная дисциплина ипотечных заёмщиков находится на высоком уровне. По его словам, уровень неплатежей по ипотеке в Свердловской области на 1 июля 2021 года составляет 0,6 процента.

В июне свердловчане оформляли ипотечные жилищные кредиты в среднем на 2,7 миллиона рублей сроком на 20 лет. Показатель стал наибольшим за всё время выдачи ИЖК.

Всё это связывают с повышением доступности ипотечного кредитования: в июне средневзвешенная ставка по ипотеке в регионе достигла исторического минимума. Она была зарегистрирована на уровне 7 процентов годовых.

Постепенное снижение ставки в Свердловской области наблюдается на протяжении последних двух лет. В мае 2019 года показатель был зафиксирован на уровне 10,59 процента, в августе того же года он составил менее 10 процентов (9,88), в январе 2020-го – перестал превышать 9 процентов (8,96). На отметке менее 8 процентов средневзвешенная ставка находится с мая прошлого года.

Как раз примерно в это время в России начала действовать программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых (недавно была продлена до 1 июля 2022 года, ставку повысили до 7 процентов годовых). Её ввели для поддержания спроса на жильё. Спрос действительно вырос, но роста предложения за этим не последовало, вследствие чего взлетели цены на квартиры, рассказывал ранее «Областной газете» начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. По его мнению, основной причиной повышения цен на жильё, в том числе в Екатеринбурге, стала именно ипотечная накачка рынка.

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