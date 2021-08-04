В России до конца года запустят регистрацию сделок с квартирами за сутки

С мая в рамках пилотного проекта в Подмосковье зарегистрированы права на собственность более чем 10 тысяч квартир

Росреестр начнёт регистрировать сделки с недвижимостью в течение 24 часов. Данный сервис будет доступен в электронном виде жителям всех регионов страны.

Об этом руководитель Росреестра Олег Скуфинский доложил премьер-министру России Михаилу Мишустину в ходе рабочей встречи. Глава ведомства напомнил, что пилотный проект по регистрации сделок на квартиры за сутки уже реализуется в Московской области. Соответствующее поручение ранее дало Правительство РФ.

По словам главы федеральной службы, столь сжатые сроки в пять раз превосходят нормативные.

«С мая мы уже зарегистрировали права на более 10 тысяч квартир и планируем до конца года распространить этот пилотный проект на все регионы страны», - передаёт слова Олега Скуфинского пресс-служба кабмина.

Он также отметил, что на сегодняшний день не все граждане готовы к оформлению документов в электронном виде. Потому такой канал связи с услугами Росреестра, как МФЦ, остаётся востребованным гражданами. В связи с этим Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии обеспечила возможность экстерриториальной регистрации прав на недвижимость (вне зависимости от места расположения объекта, в любом регионе страны в любом МФЦ).

«Это очень востребованная услуга, особенно в период пандемии», - подчеркнул Олег Скуфинский.

Как писала «Областная газета», глава службы также доложил премьер-министру, что Росреестр планирует в 2022 году обеспечить для граждан возможность удалённой регистрации прав на недвижимость и кадастрового учёта через портал госуслуг. Кроме того, уже до конца текущего года на госуслугах гражданам будут доступны все виды выписок ЕГРН.