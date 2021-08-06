Глава свердловского минстроя ответил на вопросы «ОГ» о росте цен на стройматериалы, КРТ и зависимости от мигрантов

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков нечасто даёт интервью Фото: Павел Ворожцов

В преддверии Дня строителя, который в России отметят 8 августа, «Областной газете» выпала редкая возможность лично поговорить с министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаилом ВОЛКОВЫМ. Журналисты нашего издания встретили главу регионального минстроя в четверг около Ельцин Центра, куда он шёл награждать победительницу конкурса «Миссис стройкомплекс». Разговор длился всего 20 минут. За это время Михаил Волков рассказал нам о темпах строительства жилья в регионе, росте цен на стройматериалы и, конечно, о волнующей многих программе комплексного развития территорий.

«Всё, что построено, будет реализовано»

– Михаил Михайлович, какова ситуация в строительной отрасли Свердловской области сегодня? Если судить по меркам страны, мы в лидерах или нет?

– Свердловская область в этом году показывает очень хорошие результаты на фоне других регионов. Объёмы строящегося жилья выросли на 18 процентов по сравнению с прошлым годом, сейчас в стадии строительства находятся 4 млн квадратных метров жилья. Это хороший задел на будущее. Если говорить о Екатеринбурге, то из 1,5 млн квадратных метров жилья, запланированных на этот год, порядка 800 тысяч уже введены. Сданы три новые школы из четырёх, два детских сада. Будет досрочный ввод ещё трёх садиков в этом году. И большая работа проводится по строительству и ремонту дорог в регионе.

– Пандемия как-то сказалась на отрасли?

– Уральские строители достойно встретили этот вызов. Коронавирус серьёзного ущерба отрасли не нанёс. Нет снижения темпов жилищного строительства. Слава богу, нет вспышек коронавируса на строительных площадках, очередных обманутых дольщиков.

– Свердловская область наращивает темпы строительства жилья ежегодно. И большинство жителей, которые могут позволить себе покупку квартиры, как нам кажется, уже сделали это. Не возникнет ли со временем ситуации, когда у нас появится огромное количество квартир в новостройках, которые будут простаивать?

– Могу твёрдо сказать, что простаивать ничего не будет. Всё будет реализовано. Другое дело – назрел вопрос по социальному найму жилья. И это дело зависит от государственного участия в строительстве объектов. Если государство будет заинтересовано в подписании соглашений с предприятиями, например, которые захотят развивать жильё по соцнайму для своих работников, будет хорошо. Это касается также развития социального найма для тех слоёв населения, которые не могут позволить себе ипотеку. Если эта история получит развитие, мы будем только рады.

КРТ: в чём выгода для застройщиков?

– Во время пандемии коронавируса обострилась проблема зависимости уральских застройщиков от иностранной рабочей силы. Так, может быть, нам самим готовить кадры для строек?

– Да, этот вопрос мы поднимали в начале года на федеральном уровне. Но позже сложилась ситуация, при которой удалось снизить эту зависимость достаточно серьёзно. Кризиса с этим не было – точно говорю. Нашлись механизмы решения вопроса. Уточнять – какие, сейчас не буду. Могу сказать только, что острой необходимости в иностранной рабочей силе Свердловская область сейчас не испытывает.

– И застройщиков, и глав муниципальных образований очень беспокоит рост цен на строительные материалы. Какие меры принимало ваше министерство для стабилизации ситуации в регионе?

– Нужно понимать, что это – вопрос федерального уровня. Сейчас готовится документ за подписью председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, есть уже проект этого документа. Он повлияет на ситуацию совершенно точно. Пока не буду озвучивать подробности – ждём развития событий. Срывов нацпроектов быть не должно. Кстати, рост цен на стройматериалы – мировая тенденция, связанная с инфляцией. И нас она тоже волнует. От региона мы свои предложения по урегулированию ситуации в федеральное правительство направили. Насколько мне известно, они приняты.

– До конца года в Свердловской области определятся пилотные проекты программы комплексного развития территорий – как говорят в народе, реновации. Потом начнётся отбор подрядчиков. Объясните, в чём выгода для строительных компаний – участвовать в подобных проектах, если расселять старые дома им придётся самостоятельно?

– Отбора подрядчиков не будет. Будет сформирован перечень готовых земельных участков, которые задействуют в программе. Эту работу сейчас ведут муниципалитеты. А дальше подрядчики будут сами принимать для себя решение – участвовать в программе или нет. Выгода для них в том, что они получат земельные участки, на которые расселят своих жителей.

Праздник в онлайн-режиме

– Какие планы у регионального минстроя на ближайшее время?

– Планы стоят серьёзные. Мы выходим на новые показатели по строительству жилья. Раньше плановый показатель для Свердловской области был 2 млн 600 тысяч квадратных метров, то теперь будет 2 млн 700 тысяч. Эту цифру мы уже задекларировали на федеральном уровне. Если мы это сделаем, то побьём все рекорды, существовавшие ранее.

Все объекты, запланированные в рамках региональных программ, тоже будут выполнены, объекты построим в срок. Могу сказать, что министерство уже подало заявку на софинансирование из федерального бюджета строительства жилья, объектов социальной и дорожной инфраструктуры. Её уже приняли, и у нас есть шанс получить дополнительные деньги из федерального бюджета. Сумма – 11 млрд рублей. Для региона это очень важно, так как строить новые дома без прилегающей инженерной и социальной инфраструктуры – неправильно. Если всё получится, это будет мощный рывок для Свердловской области.

К концу года планируем выйти на первые площадки по программе комплексного развития территорий. И, конечно, большая работа идёт по строительству объектов предстоящей Универсиады.

– Как будете отмечать профессиональный праздник?

– К сожалению, второй год мы отмечаем профессиональный праздник онлайн. А люди соскучились по массовым гуляньям, которые проходили раньше в этот день. Очень радует, что строительная отрасль по-прежнему активно интересует уральцев. Много приходит поздравлений в письменном виде, на электронную почту… Поздравляют предприятия, средства массовой информации. Приятно, конечно…

Досье «ОГ» Михаил ВОЛКОВ родился в феврале 1961 года. Информации о месте его рождения и образовании в открытых источниках нет. С 1998 по 2013 год Михаил Волков занимал должность заместителя начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга. Следующие три года он занимал руководящую должность в строительном подразделении «УГМК-Холдинга». На пост министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области назначен в ноябре 2016 года. В 2020 году награждён Благодарственным письмом Президента Российской Федерации.