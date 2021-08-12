Свердловчане купили более 5 тысяч квартир с помощью проектного финансирования

Жильё было построено с использованием эскроу-счетов. Фото: Галина Соловьёва

По данным на 1 июля 2021 года, в Свердловской области дольщики получили в собственность более 5 тысяч квартир на общую сумму 18 миллиардов рублей. Эти средства хранились на 5 408 эскроу-счетах, которые были раскрыты.

В Свердловской области с 1 июля 2019 года, когда строительство жилья в России перешло на проектное финансирование, по 1 января 2021 года было раскрыто только 1 446 эскроу-счетов на общую сумму 4,595 миллиарда рублей. Об этом «Областной газете» рассказали в Уральском главном управлении Центрального банка РФ.

Там также пояснили, что раскрытыми считаются счета, деньги с которых уже перечислены застройщику, а дольщик стал собственником квартиры. Таким образом с начала 2021 года количество раскрытых счетов на территории Среднего Урала выросло почти в три раза.

Всего в регионе оформлено 19,5 тысячи эскроу-счетов на общую сумму 64 миллиарда рублей. Рост по сравнению с началом года составил 61% по количеству и 69% – по сумме. От объёма поступивших на эскроу-счёт средств зависит ставка по банковскому кредиту для застройщика. Так, средняя ставка по таким договорам в Уральском федеральном округе на 1 июля 2021 года составила 3,15%.

«С начала 2021 года количество договоров между банками и застройщиками в Свердловской области увеличилось на 80%, до 154 единиц, сумма – на 93%, до 125 миллиардов рублей. В регионе 82% проектов сейчас реализуется с использованием счетов эскроу», – уточнила замначальника экономического управления Уральского ГУ Банка России Ирина Белоглазова, отметив, что большинство из строящихся домов находится в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

В целом, по данным на 1 июля, в Уральском федеральном округе застройщики заключили с банками 402 договора на общую сумму 270 миллиардов рублей. Жители УрФО при этом разместили более 153 миллиардов рублей на 52 тысячах счетов эскроу. Всего было раскрыто 15 470 счетов на 45 миллиардов рублей.

Справка С 1 июля 2019 года строительство многоквартирных домов в России перешло в формат проектного финансирования. После заключения договора покупатели жилья не передают деньги застройщику, как раньше, а кладут в банки на эскроу-счета, где средства хранятся до завершения строительства. Застройщик же проводит работы за собственные или кредитные средства, а деньги из банка ему передают только тогда, когда покупатель фактически получает готовую квартиру.

Читайте также:

Глава свердловского минстроя ответил на вопросы «ОГ» о росте цен на стройматериалы, КРТ и зависимости от мигрантов.