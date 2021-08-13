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Экономика / Недвижимость
13 августа 2021, 13:27

Кабмин РФ разрешил увеличить на 30% цены госконтрактов на строительство

строительство

Решение продиктовано стремительным ростом цен на стройматериалы. Фото: Александр Зайцев

Правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство до 30%. Это позволит компенсировать удорожание стройматериалов.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. Данная мера призвана компенсировать дополнительные расходы застройщиков, которые вызваны существенным подорожанием строительных материалов.

По согласованию сторон цена госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия может быть увеличена, но не более чем на 30%.

Как писала «Областная газета», в России стремительно дорожают строительные материалы. По данным Росстата, тонна арматуры в прошлом году стоила 35 тысяч рублей, а в этом году – уже более 60 тысяч. Аналогично с древесиной: за один кубометр доски в прошлом году просили 13 тысяч рублей, сейчас – более 26. Минимум на 10% выросла цена на экструзионный пенополистирол (утеплитель для дома) и каменную вату, на 22% – на металлочерепицу. В Свердловской области ситуацией всерьёз обеспокоены и застройщики, и муниципальные власти. Подробнее читайте в материале «ОГ».

Областная газета Свердловской области

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Кабмин РФ разрешил увеличить на 30% цены госконтрактов на строительство