"Синара-Девелопмент" за 3,8 миллиарда выкупила у "РЖД" земли Товарного двора в Екатеринбурге

Общая площадь территории составляет 17,5 гектаров. Фото: документация ОАО "РЖД".

Завершился конкурс по продаже имущества бывшего грузового двора станции Екатеринбург-Товарный, принадлежащего ОАО "РЖД". Компания "Синара-Девелопмент" приобрела земли бывшего Товарного двора за 3,8 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба РЖД, в 2014 году решением Федерального агентства железнодорожного транспорта грузовая работа на указанной территории была прекращена. С тех пор участок в границах улиц Челюскинцев, Стрелочников, Кимовской оставался заброшенным.

Общая площадь территории составляет 17,5 гектаров. На землях бывшего Товарного двора находятся 63 объекта недвижимого имущества, складские и производственные здания. Застройщик намерен возвести на участке жилые дома.

"Компания "Синара-Девелопмент" планирует реализовать проект комплексного освоения территории. Одновременно со строительством жилых домов в микрорайоне будут возводится социальные объекты, общественно-деловая инфраструктура. Этот же подход мы применяли при проектировании района Новокольцовский", - передаёт слова гендиректора "Синара-Девелопмент" Тимура Уфимцева пресс-служба застройщика.

Цена продажи территории составила 3,8 млрд рублей. Напомним, что начальная цена аукциона была установлена в районе 2,3 млрд рублей.