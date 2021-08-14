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Экономика / Недвижимость
14 августа 2021, 12:59

В Екатеринбурге сносят бывший памятник архитектуры конца IX — начала XX века

снос здания

Особняк на Мельникова — Татищева разрушает экскаватор. Фото: Валентин Тетерин

В Екатеринбурге сравнивают с землёй особняк конца IX — начала XX века. Он расположен по адресу ул. Мельникова, 14.

Тяжёлая техника приступила к разрушению дома с началом праздничных мероприятий по случаю Дня города. На снимке видно, что демонтаж здания проводится вблизи припаркованных автомобилей и тротуара. Зона работ не ограничена «волчатником», предупреждающие знаки установлены с одной стороны.

Фото: Валентин Тетерин

До 2015 года особняк на Мельникова, 14 значился как объект культурного наследия и не подлежал сносу. В декабре 2015 года по заключению экспертизы, проведённой по заказу министерства управления госимуществом Свердловской области, здание было исключено из Реестра памятников архитектуры.

В администрации Екатеринбурга «Областной газете» подтвердили, что особняк был исключён из Реестра памятников архитектуры. О том, когда было принято решение о сносе здания, кто выполняет работы, что появится на месте особняка, и кто будет возводить этот объект, в пресс-службе мэрии обещали рассказать в понедельник, 16 августа.

Областная газета Свердловской области

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