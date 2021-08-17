Правительство РФ продлило льготную семейную ипотеку до конца 2023 года

Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. Фото: Галина Соловьёва.

Правительство России продлевает льготную семейную ипотеку. Программа будет действовать до конца 2023 года.

"Правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства воспользоваться ей смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе сегодняшнего заседания кабмина.

Председатель Правительства РФ отметил, что с помощью данной программы молодые семьи могут приобрести житьё под 6% годовых. При этом использовать кредит можно и для покупки квартиры, и для строительства частного дома. Уточняется, что лимит средств на выдачу кредитов кабмин увеличивает более чем в два раза – до 1,7 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что правительство продлило программу льготной ипотеки ещё на год.

Добавим, в мае для россиян упростили получение налогового вычета за покупку жилья.