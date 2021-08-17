С января по июль 2021 года ввод жилья в России увеличился на 30%

За прошедшие семь месяцев 2021 года было введено 43,9 млн квадратных метров жилья. Фото: Павел Ворожцов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что с января по июль 2021 года ввод жилья в стране вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последний месяц в России ввели в эксплуатацию 7,44 млн квадратных метров жилья.

По словам вице-премьера, за прошедшие семь месяцев текущего года было введено 43,9 млн квадратных метров жилья.

"Усиленно работаем над тем, чтобы положительная динамика жилищного строительства сохранилась в течение всего года и мы смогли превзойти рекордный показатель 85,5 млн метров жилья за год!", - пишет Марат Хуснуллин на своей странице в Instagram.

Напомним, в конце июля губернатор Свердловской области отчитался вице-премьеру России о темпах введения жилья в регионе в первом полугодии. За это время был введён в строй 1 млн 191 тыс. квадратных метров жилья, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 2 млн 700 тыс. квадратных метров.

Между тем, несмотря на ввод большого объёма жилья, в Свердловской области растёт количество непроданных квартир. Читайте подробности в завтрашнем номере "Областной газеты".