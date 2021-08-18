Темы дня

Экономика / Недвижимость
18 августа 2021, 17:57

У дома в центре Екатеринбурга может обрушиться балкон

Балконы

Некоторые балконы дома на Малышева 21/5 находятся в таком запущенном состоянии, что, кажется, чудом до сих пор не обвалились. Фото: Павел Ворожцов

Дом на Малышева 21/5, который находится рядом с гостевым маршрутом Екатеринбурга, уже много лет нуждается в ремонте фасада. Но это не единственная проблема: некоторые балконы находятся в таком запущенном состоянии, что, кажется, чудом до сих пор не обвалились. На это обратил внимание фотокорреспондент «Областной газеты».

Согласно данным открытых источников, дом был построен в 1930 году и является памятником конструктивизма. В управляющей компании «Ремстройкомплекс» рассказали, что постройка была исключена из программы капремонта как и соседние Малышева 21/2 и Малышева 21/3. Теперь жители трёх этих домов в судах отстаивают своё право на капремонт и обновление фасадов.

– В случае возникновения аварийных ситуаций будут наняты подрядчики и проведены необходимые работы, – отметили в УК.

В управлении ЖКХ администрации Екатеринбурга подтвердили, что сейчас идут суды, и добавили, что «обязанность по содержанию имущества лежит на собственниках».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.08.2021, 18:58 / Общество
Екатеринбургские власти отказали в строительстве "бриллиантовой" башни возле "Пассажа"
18.08.2021, 17:57 / Экономика
У дома в центре Екатеринбурга может обрушиться балкон
18.08.2021, 17:40 / Общество
Крупный лесной пожар под Камышловом локализовали
18.08.2021, 17:31 / Экономика
На Среднем Урале запускают льготные кредиты для самозанятых
18.08.2021, 17:10 / Общество
Природный пожар стал причиной эвакуации более 100 человек под Первоуральском