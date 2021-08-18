У дома в центре Екатеринбурга может обрушиться балкон

Некоторые балконы дома на Малышева 21/5 находятся в таком запущенном состоянии, что, кажется, чудом до сих пор не обвалились. Фото: Павел Ворожцов

Дом на Малышева 21/5, который находится рядом с гостевым маршрутом Екатеринбурга, уже много лет нуждается в ремонте фасада. Но это не единственная проблема: некоторые балконы находятся в таком запущенном состоянии, что, кажется, чудом до сих пор не обвалились. На это обратил внимание фотокорреспондент «Областной газеты».

Согласно данным открытых источников, дом был построен в 1930 году и является памятником конструктивизма. В управляющей компании «Ремстройкомплекс» рассказали, что постройка была исключена из программы капремонта как и соседние Малышева 21/2 и Малышева 21/3. Теперь жители трёх этих домов в судах отстаивают своё право на капремонт и обновление фасадов.

– В случае возникновения аварийных ситуаций будут наняты подрядчики и проведены необходимые работы, – отметили в УК.

В управлении ЖКХ администрации Екатеринбурга подтвердили, что сейчас идут суды, и добавили, что «обязанность по содержанию имущества лежит на собственниках».