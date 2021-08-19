У Солнечного появится сосед

Строительство нового жилого района на юге Екатеринбурга может начаться в ближайшие годы Фото: Официальная проектная документация

В среду градостроительный совет Екатеринбурга рассмотрел концепцию проекта застройки южной части города по соседству с микрорайоном Солнечный. Здесь планируют возвести почти 2 млн квадратных метров жилья, где будет жить более 64 тысяч человек. По всей видимости, новый жилой район станет одной из частей проекта «Большой Академический», который объединит Широкую Речку, Академический, Солнечный и новые территории. Проект, напомним, на «ИННОПРОМе» представили министру строительства РФ Иреку Файзуллину.

Территория, развитие которой обсуждали архитекторы, находится в границах улицы Лучистой, ЕКАДа и Полевского тракта. На северо-востоке участок ограничен руслом реки Шиловки. Как рассказала представитель компании «Сити-град», которая занимается разработкой проекта, Оксана Симакова, на площади в 415 гектаров появятся жилые дома с базовой высотностью 9–10 этажей. Кроме них: 11 детских садов, шесть школ, больница, офисное здание, ТРЦ, спорткомплекс и многоуровневые парковки.

Первым делом у экспертов возникли вопросы к транспортной доступности жилого района: «Даже если чуть больше половины жителей – трудоспособное население, вы посчитайте, сколько рейсов в день нужно, чтобы их вывезти?». Заметим, замечание – справедливое: по улице Лучистой с двухполосным движением по утрам пытаются выехать несколько тысяч жителей Солнечного, а по Полевскому тракту в Екатеринбург едут жители отдалённых посёлков – Горного Щита, Шабровского, города Полевского.

В качестве решения проблемы проектировщики предложили продлить за ЕКАД трамвайную линию, которую планируют протянуть по улице Лучистой. А ещё учли в проекте планы по продлению существующей линии городской электрички, проект которой также обсуждался на «ИННОПРОМе».

Кроме этого, архитекторы отметили, что остаётся открытым вопрос с тем, где будут работать жители нового микрорайона – прилегающий к территории технопарк всех рабочими местами обеспечить не сможет. Проектировщикам также посоветовали увеличить количество общественных пространств и площадей.

В завершение градсовет принял концепцию за основу, чтобы позже более детально обсудить трассировку улиц, размещение соцобъёмов и другие проблемы, связанные с соблюдением нормативов.

В ТЕМУ На том же заседании члены градсовета отклонили проект 18-этажной башни, которую планировали построить на месте недостроенного здания по адресу пер. Театральный, 3 – рядом с ТЦ «Пассаж», недалеко от выхода из метро «Площадь 1905 года». Авторы проекта предлагали разместить на нижних этажах здания выставочные залы, музей камня, апартаменты, а в верхней вращающейся части – смотровую площадку и ресторан.

Сейчас площадка, где планируется возведение нового жилого района, выглядит так Фото: Елизавета Порошина

Фото: Официальная проектная документация