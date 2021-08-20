В Екатеринбурге на ЖБИ началось строительство нового жилого комплекса

Общая площадь нового ЖК составит 19 гектаров, а первый дом будет завершён в 2022 году. Фото: пресс-служба "Группы ЛСР".

В Екатеринбурге стартовали работы по возведению жилого комплекса "Малахит" на территории неиспользуемых цехов завода ЖБИ. Всего на этом месте планируют построить около 300 тыс. квадратных метров жилья.

Новый жилой комплекс будет размещён в границах улиц 40-летия Комсомола - Алданской - Бетонщиков. Общая площадь нового ЖК составит 19 гектаров, а первый дом будет завершён в 2022 году.

"Мы получили все необходимые разрешения. Надеемся, что новый комплекс станет визитной карточкой микрорайона ЖБИ", - передаёт слова гендиректора "ЛСР. Недвижимость - Урал" Владимира Крицкого пресс-служба застройщика.

Строители уже подготовили площадку под первую очередь ЖК, рядом с которой продолжается демонтаж зданий для дальнейшего строительства. Жилой комплекс будет включать здания высотой от 10 до 26 этажей, наземные парковки и коммерческие помещения. Также в рамках строительства ЖК "Малахит" планируется отремонтировать школу №82 на 1000 учеников, построить два детсада, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлинику.

Напомним, редевелопмент промышленной площадки завода начался ещё в 2012 году. Тогда на месте цеха №6 было построено 127 тыс. кв. метров жилья в составе жилого квартала «Рассветный». В 2019 году на территории промзоны был также построен ЖК "Восход".

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